Sommer-Feeling pur beim exklusiven COPE Rooftop After Work

Die Content Marketing Agentur COPE lud ihre Top-Kund:innen zum Get-Together auf die Dachterrasse der PHH Rechtsanwält:innen, um einen stimmungsvollen Sommerabend zu genießen.

Wir freuen uns sehr, dass wir heuer bereits mehr als 50 internationale Content-Marketing-Preise gewonnen und damit die Jurys vieler renommierter Bewerbe mit den verschiedensten Kundenprojekten begeistert haben. Die Bandbreite geht dabei quer durch das Content-Marketing-Repertoire: mit Corporate-Publishing-Produkten wie beispielsweise dem pellets Magazin für ProPellets Austria, einer Multichannel-Awareness-Kampagne für Schwabe Austria, dem vielbeachteten Video zu Klanglicht – dem Kunstfestival der Bühnen Graz, höchst erfolgreichem und kreativem Performance & Social Media Marketing für redmail, uvm. Wir sind dankbar, solche Siege in so einem schönen Ambiente mit unseren Kund:innen zu feiern. Der persönliche Austausch zwischen Unternehmen und Agenturen ist unerlässlich. Marion Stelzer-Zöchbauer (Geschäftsführerin von COPE)

Wien/Graz (OTS) - Eine ausgelassene Atmosphäre, gute Gespräche und ein Sommertag wie er im Buche steht zeichneten das Roof Top After Work aus, das die COPE Content Performance Group diesen Dienstag für und mit ihren Direktkund:innen veranstaltete. Alle Fotos und das Eventvideo gibt es hier .

Rund 130 Gäste genossen den atemberaubenden Ausblick von der Dachterrasse der PHH Rechtsanwält:innen bei schönstem Sonnenschein. Bis weit nach Sonnenuntergang saß man zusammen, um über neueste Entwicklungen im (Content) Marketing zu sprechen oder auch darüber, wie Artificial Intelligence die Branche beeinflusst und welche Kommunikationsprojekte man gemeinsam in Zukunft umsetzen wird. COPE setzt bereits seit Jahren auf datenbasiertes Content Marketing, verfügt über Expert:innen im Bereich künstliche Intelligenz im Marketing und bietet dazu auch neuerdings Masterclasses an. Als größte Vermarktungsgemeinschaft Österreichs erreicht das COPE-Netzwerk mit mehr als 100 Online-Medien und 75% Reichweite monatlich außerdem rund 5,3 Mio. heimische Internet-Nutzer:innen.*

Chillige Stimmung

„Alles gut, es war sehr chillig und wir haben es genossen. Und die Musik war großartig“, so Claudia Sporer von der A1 Telekom Austria. „Die Atmosphäre, das Ambiente und natürlich die Gäste waren genial. Es ist immer schön, wenn man die Arbeit auch mit Spaß verbinden kann“, so Julio Pereira von Kattus-Borco. Auch Christoffer Kerschbaumer von Stellantis Austria schwärmte über den „sehr gelungenen Abend in toller Atmosphäre“ und Birgit Becher von Porsche Media & Creative über „die tolle Einladung und diesen genialen Ort!“. Martina Zöbl von der FH Wien zeigte sich ebenfalls begeistert „von dem tollen Event über den Dächern Wiens“. Und von der enzyCOPEdie, dem ultimativen Guide durch das Marketing-Bullshit-Bingo aus der Feder von COPE, der zum ersten Mal in der neuen, aktualisierten Ausgabe vor Ort auflag und so manche Anregung für ein humorvolles Gespräch bot – „ein geniales Nachschlagewerk“. COPE hat es sich zum Ziel gesetzt, (Content) Marketing für seine Kund:innen so einfach wie möglich zu machen und Unternehmen durch den Marketing-Dschungel zu begleiten. Die Problematik von ,Bullshit-Bingo‘ im Marketing spricht COPE mit der enzyCOPEdie ganz offen an und schafft auf lustige Art und Weise Abhilfe.

Feiern von gemeinsamen Projekten

Mit musikalischer Begleitung von Singer-Songwriter Chris Emray, ausgezeichnetem Catering von den “Festwirten” und köstlichem Select & Luxardo Aperitivo von Kattus-Borco konnte COPE mit seinen Gästen auch auf die vielen gewonnenen Awards für die gemeinsamen Projekte anstoßen.

„ Wir freuen uns sehr, dass wir heuer bereits mehr als 50 internationale Content-Marketing-Preise gewonnen und damit die Jurys vieler renommierter Bewerbe mit den verschiedensten Kundenprojekten begeistert haben. Die Bandbreite geht dabei quer durch das Content-Marketing-Repertoire: mit Corporate-Publishing-Produkten wie beispielsweise dem pellets Magazin für ProPellets Austria, einer Multichannel-Awareness-Kampagne für Schwabe Austria, dem vielbeachteten Video zu Klanglicht – dem Kunstfestival der Bühnen Graz, höchst erfolgreichem und kreativem Performance & Social Media Marketing für redmail, uvm. Wir sind dankbar, solche Siege in so einem schönen Ambiente mit unseren Kund:innen zu feiern. Der persönliche Austausch zwischen Unternehmen und Agenturen ist unerlässlich. ”

Marion Stelzer-Zöchbauer (Geschäftsführerin von COPE)

Beim COPE Rooftop After Work vertreten waren Kund:innen aus allen Sparten der österreichischen Wirtschaft: Über den Dächern von Wien trafen sich unter anderem Claudia Meller-Kessler, Rut Morawetz & Claudia Sporer (A1 Telekom Austria), Birgit Becher (Porsche Media & Creative), Stéphane Bokdam (Pierre Fabre Dermo-Cosmétique), Patrick Breynck (Belvedere Museum Wien), Elisabeth Buchner (Kattus-Borco), Brigitte Daberer & Verena Hengge (Schwarzkopf Professional), Ute Endl, Angelika Santner & Pascal Storer (WESTbahn), Walter Fink (Sky Österreich), Hubert Freiler (Faber), Sonja Fresacher (Falkensteiner), Lisa Glatzl (Österreichische Post), Cristina Han (Freywille), Thomas Hammerschmied (Glorit Bausysteme), Wolfram Huber & Nicolaus Mels-Colloredo (PHH Rechtsanwält:innen), Christoffer Kerschbaumer (Stellantis Austria | FCA Austria), Gerald Kühberger (Handelsverband Österreich), Gerald Lehner (Burisch Elektro Systemtechnik), Julia Limbeck (MARESI Austria), Michael Metzl & Christian Watzl (>redmail Logistik & Zustellservice), Viktoria Barcal, Monika Mondl & Michael Perez (Schwabe Austria), Silke Rainbacher (Schlumberger Wein- und Sektkellerei), Marcus Rauch (Polestar), Charlotte Sacher (Winkelbauer), Elisabeth Scheiring (KPMG), Oliver Seidel (Fresenius Kabi Austria) , Natascha Smole (Uniqa), Verena Venturini (ÖBB Werbung), Melanie Wallner (STIHL Österreich), Siegfried Weidlich (Wirtschaftskammer Österreich), Viktoria Zischka (REWE), uvm.

Zum Nachbericht inkl. Fotogalerie & Eventvideo geht es hier .

COPE Content Performance Group (COPE) ist Österreichs Nummer 1 im Content Marketing. Wir entwickeln klare Content-Strategien, produzieren eindrucksvolle Inhalte und sorgen für Bewerbung, die wirkt: auf Social Media, in Magazinen, auf Webseiten und im reichweitenstärksten Mediennetzwerk Österreichs, dem COPE-Netzwerk, bestehend aus mehr als 100 Online-Medien. Mit 6 Spezialagenturen unter einem Dach sind wir klein genug, um schnell und persönlich zu beraten, und groß genug, um auch komplexe Themen ganzheitlich zu begleiten. Das alles bietet unsere Full Service Content-Marketing-Agentur mit 100 Expert:innen aus 12 Nationen. Content Marketing so einfach wie möglich – ganz ohne Bullshit. copegroup.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Warnick-Kolar, julia.warnick-kolar @ copegroup.com, +43 676 871 970 280

Miriam Feichtinger, MA, miriam.feichtinger @ copegroup.com, +43 664 881 407 27

Hainburger Straße 33, 1030 Wien, copegroup.com