NEOS: Verlogene Kritik der SPÖ an Aktienpension

Loacker: „Warum gönnen die roten Granden nicht allen das, was es in ihrem Einflussbereich längst gibt?“

Wien (OTS) - „Wir wollen gleiches Recht für alle - nicht nur für ,unsere Leute'“, erklärt Sozialsprecher Gerald Loacker die NEOS-Forderung nach einer Aktienpension für alle Österreicherinnen und Österreicher. „Wo die SPÖ etwas zu sagen hat, bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon heute Zusatzpensionen aus der Veranlagung in Wertpapieren - warum gönnen die roten Granden nicht allen das, was es in ihrem Einflussbereich längst gibt?“



Die AK, der ÖGB, die Wiener Stadtwerke Holding und die Sozialversicherung zahlen für ihre Belegschaft schon seit Jahren in Pensionskassen ein, hält Loacker fest. „Warum also wollen FSG-Chef Beppo Muchitsch und SPÖ-Seniorenchef Peter Kostelka das nicht für alle? Gehören arbeitende Menschen ohne Parteibuch etwa nicht zu euren Leuten?“



Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)