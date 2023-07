AK Kärnten legt Kommunikationsagenden in erfahrene Hände

Kärntne/Klagenfurt (OTS) - Der Vorstand der Arbeiterkammer Kärnten hat in seiner letzten Sitzung die Kommunikationsexpertin Marion Trattnig zur neuen Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit bestellt.

Mit Marion Trattnig (43) übernimmt eine Fachexpertin in Sachen Marketing, PR und Kommunikation den Lead der Öffentlichkeitsarbeit der AK Kärnten. Sie verfügt über 25 Jahre einschlägige Erfahrung und gilt in der Branche als verlässliche Partnerin mit hoher Fach- und Umsetzungskompetenz, die keine Herausforderungen scheut und am Puls der Zeit agiert.

„Als Arbeiterkammer Kärnten freuen wir uns, Marion Trattnig im Team willkommen zu heißen. Als Interessensvertretung von über 215.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, schätzen wir ihre Erfahrung und Expertise, um als AK Kärnten eine starke Stimme für unsere Mitglieder in diesen herausfordernden Zeiten zu sein.“, so Präsident Günther Goach.

„Ihre Besetzung ist ein weiterer Schritt in Richtung einer zukunftsfitten AK Kärnten. Wir möchten damit eine zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit auf allen Kanälen forcieren.“, bestätigt Direktorin Susanne Kißlinger die Bestellung von Trattnig als neue Abteilungsleiterin.









Kontakt & Rückfragen:

Arbeiterkammer Kärnten

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 050 477-2402

E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit @ akktn.at