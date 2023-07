SPÖ-Schieder: Österreichs Diplomaten im Auftrag der Glücksspiellobby?

Außenministerium muss Woutsas-Intervention in Nordmazedonien vollständig aufklären

Wien (OTS/SK) - Nach den heutigen Medienberichten über einen Brief des österreichischen Botschafters in Nordmazedonien Georg Woutsas an den nordmazedonischen Ministerpräsidenten Dimitar Kovačevski sieht SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, Vorsitzender der Nordmazedonien-Delegation im Europäischen Parlament, erheblichen Aufklärungsbedarf: „Dieser diplomatische Zwischenfall schadet Österreichs traditioneller Vermittlerrolle am Westbalkan und untergräbt das Vertrauen des Landes gegenüber unseren ehrlichen politischen Absichten. In dieser entscheidenden Phase des EU-Integrationsprozesses Nordmazedoniens wiegt der Vorfall doppelt schwer.“ ****

Schieder führt aus: „Was sich liest wie ein Drohbrief des Konzernvorstands, sind die Worte des höchsten Repräsentanten Österreichs in Skopje, gedruckt auf hochoffiziellem Briefpapier der Republik. Georg Woutsas Brief wäre schon problematisch, wäre er tatsächlich Glücksspiellobbyist, immerhin interveniert er allen Ernstes gegen eine Glücksspiel-Schutzzone rund um Kindergärten und Schulen. In seiner Rolle als Botschafter ist dieses Verhalten untragbar. Das Außenministerium muss jetzt sofort alle Hintergründe aufklären. Welche Verbindungen gibt es zwischen Botschafter Woutsas und den in Nordmazedonien tätigen Glücksspielkonzernen aus Österreich? In welchem Auftrag hat er gehandelt, wer wusste von den Interventionen des Botschafters? Ich hoffe nicht, dass es im Außenministerium ein ganzes Netzwerk gibt, das Interessen von Novomatic und Co. über die Interessen der Republik Österreich stellt. Ich erwarte volle Aufklärung und Transparenz von Außenminister Schallenberg.“ (Schluss) bj

