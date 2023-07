Austria goes Web Summit 2023

WKÖ-Programm vernetzt österreichisches Tech- und Startup-Ökosystem auf weltweit größter Tech-Konferenz – Österreich-Stand und „Austria Night“ als Highlights

Wien (OTS) - Mit mehr als 70.000 Teilnehmer:innen zählt der Web Summit in Lissabon vom 13. bis 16. November 2023 heuer zu den größten Technologiekonferenzen der Welt. Damit Teilnehmer:innen heimischer Unternehmen, Startups, Investor:innen oder Innovationsbeauftragte von der Tech-Konferenz mit rund 1.000 Sprecher:innen noch stärker profitieren können, hat die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) mit ihren Partnern Austrian Business Agency (ABA), Wirtschaftsagentur Wien (WAW) und der Förderungsinitiative go-international ein maßgeschneidertes Programm vor und während des Web Summits entwickelt.

Unter dem Motto „Austria goes Web Summit!“ vernetzt die WKÖ das österreichische Tech- und Startup-Ökosystem mit der globalen Community von Changemakern. Eine attraktive Plattform bietet der „Österreich-Stand“, der heimischen Teilnehmer:innen als Treffpunkt, Bühne, Infopoint oder Rückzugsmöglichkeit innerhalb des Mega-Events dienen wird. Ein weiteres Highlight ist das bereits legendäre Networking-Event „Austria Night“. Alle wichtigen Infos über die Konferenz und damit verbundene Geschäftschancen gibt es für die Österreich-Teilnehmer:innen bereits vor dem Web Summit durch Webinare und Coaching Sessions.

Zwtl.: Unternehmen profitieren von Erfahrung und Netzwerk der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

„Der Web Summit ist die optimale und auch immens große internationale Bühne für unsere Technologie-Unternehmen und Startups. Mit unserer Erfahrung und unseren Kontakten unterstützen wir die österreichischen Teilnehmer:innen passgenau, damit sie den größtmöglichen Nutzen aus ihrer Teilnahme am Web Summit ziehen“, erklärt Michael Otter, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. Mit mehr als 500 Teilnehmer:innen aus Österreich ist es bereits in den vergangenen Jahren gelungen, die Stärkefelder Österreichs im Bereich Digitalisierung und IT auf der größten Tech-Konferenz zu positionieren.

Für die gemeinsame WKÖ-Reise zum Web Summit 2023 gilt bis 10. Juli 2023 ein vergünstigter Early-Bird-Tarif. Alle Informationen über Austria@Web Summit 2023 in Lissabon finden Sie unter: https://austriaatwebsummit.b2match.io/ (PWK215/ST)

