20. Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis ausgeschrieben: Einreichungen ab sofort möglich

Caritas und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien prämieren zum 20. Mal sozial engagierten Journalismus. Jury um Corinna Milborn, Sahel Zarinfard, Edith Meinhart und Matthias Däuble erweitert.

Wien (OTS) - Der Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum. „Dieses Jubiläum fällt in eine Zeit der multiplen Krisen: Klima, Krieg, Inflation und Teuerung. Jede einzelne dieser Krisen erfordert einen Journalismus, der einordnet und aufklärt, der auf Fakten basiert und Dialog fördert. Doch das Timing ist denkbar schlecht: Zwar war Qualitätsjournalismus selten wichtiger, doch selten stand er unter einem so massiven Druck wie heute“, betont Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. „Umso wichtiger ist es, wenn wir Medienschaffende heuer zum 20. Mal für herausragende journalistische Arbeiten auszeichnen können. Es geht um einen Journalismus, der schonungslos und gleichzeitig rücksichtsvoll ist, sachlich ausgewogen und getragen von Empathie. Es geht um Arbeiten, die berichten, was ist und die auf menschliche Schicksale hinter den Zahlen aufmerksam machen. Ein Journalismus, der abwägt, der einordnet und dem eine gründliche Recherche zugrunde liegt.“

Der Preis wird in den vier Kategorien Print, TV, Radio und Online/Multimedia vergeben und ist mit insgesamt 20.000 Euro einer der höchstdotiertesten Journalist*innenpreise in Österreich. Es geht um Arbeiten, die sich mit Themen wie Armut, Pflege, Flucht, Integration, Krankheit oder Diskriminierung auseinandersetzen und Toleranz sowie Verständnis im Umgang mit Menschen an den Rändern der Gesellschaft fördern.

Claudia Süssenbacher, Geschäftsleiterin der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, betont: „Mit Inflation und Teuerung sind die Herausforderungen in der aktuell anspruchsvollen Zeit für viele Menschen deutlich spürbar. Gerade jetzt tragen Medien eine große gesellschaftliche Verantwortung, in die der Qualitätsjournalismus einzahlt. Kritische Berichterstattung basierend auf sorgfältiger Recherche verschafft den Menschen Zugang zu verlässlichen Informationen und liefert ihnen Antworten rund um komplexe Themen. Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien unterstützt die Caritas einmal mehr mit der Verleihung des Prälat-Leopold-Ungar-Preises. Diese Auszeichnung ehrt die wichtige und anspruchsvolle Arbeit der Journalist*innen in Österreich.“

Einreichungen ab sofort möglich

Eingereicht werden können journalistische Arbeiten, die zwischen 1. September 2022 und 31. August 2023 in Österreich veröffentlicht wurden. Die Einreichfrist beginnt ab sofort und endet am 31. August 2023. Pro Bewerber*in können maximal drei Beiträge oder eine Sendereihe eingereicht werden. Die Bewerbungen sind ausschließlich per Email einzureichen. Alle Informationen zur Ausschreibung und das Einreichformular sind unter www.leopold-ungar-preis.at zum Download abrufbar.

Die eingereichten Beiträge werden von einer unabhängigen Jury diskutiert und bewertet. Zu den bisherigen Jurymitgliedern – Irene Brickner (DerStandard), Ingrid Brodnig (Autorin und profil-Kolumnistin), Florian Klenk (Falter), Cornelia Krebs (ORF), Roland Machatschke (vormals ORF), Andrea Puschl (vormals ORF) und Susanne Scholl (Autorin und freie Journalistin) – kommen im Jubiläumsjahr Corinna Milborn (Puls4), Sahel Zarinfard (DOSSIER), Matthias Däuble (Ö1) und Edith Meinhart (profil) verstärkend hinzu.

Die Preisverleihung findet am 16. November 2023 um 19 Uhr im Ankersaal der Brotfabrik in Wien-Favoriten statt. Die Preisträger*innen werden spätestens eine Woche zuvor verständigt und am Tag der Preisverleihung selbst öffentlich bekannt gegeben.

Im vergangenen Jahr wurden Soraya Pechtl (Kategorie Print), Matthias Däuble (Kategorie Radio), Vanessa Böttcher (Kategorie TV), Stefan Melichar, Michael Nikbakhsh, Sebastian Pumberger und Ola Westerberg (Kategorie Online/Multimedia) ausgezeichnet.

