Blimlinger gratuliert Jonathan Fine zur Berufung als KHM-Direktor

Die Kultursprecherin der Grünen drückt Sabine Haag ihren Dank aus

Wien (OTS) - Der aktuelle Direktor des Weltmuseums Wien, Jonathan Fine, übernimmt mit Jahresbeginn 2025 die Leitung des Kunsthistorischen Museums. Das verkündete die Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Andrea Mayer, heute.

Die Kultursprecherin im Grünen Parlamentsklub und Obfrau des Kulturausschusses, Eva Blimlinger, zeigt sich in einer ersten Reaktion hochzufrieden: „Jonathan Fine hat das Weltmuseum in diesen nicht leichten Jahren für den Kulturbetrieb hochprofessionell geführt und das Haus sehr klug programmiert. Er hat sich aktuellen Debatten stets gestellt und ein ausgeprägtes Gespür für restitutionsrechtliche Fragestellungen unter Beweis gestellt. Gleichzeitig hat Fine die notwendig interdisziplinäre Expertise und lange Erfahrung, um ein so großes und vielseitiges Haus wie das KHM zu leiten“, zeigt sich Blimlinger von der Entscheidung überzeugt.

Aber auch der bisherigen Direktorin, Sabine Haag, sollte am heutigen Tag die Aufmerksamkeit gelten, betont Blimlinger: „Sabine Haag hat das Haus lange und mit der nötigen Besonnenheit geführt, was ob der personellen Unklarheit ihrer Nachfolge im Jahr 2019 sicherlich nicht leicht war. Dennoch ist sie in keine Tatenlosigkeit verfallen und übergibt ein intaktes Museum. Dafür gilt ihr unser Dank.“

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at