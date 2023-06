Schülerunion geht erneut als stärkste Fraktion bei den LSV-Wahlen in Wien hervor

Die Schülerunion sicherte sich bei den LSV-Wahlen in Wien am 26.06. zwei der drei Landesschulsprecher:innen und 11/24 Mandaten und ging damit als stimmenstärkste Fraktion hervor

Wien (OTS) - Auch in Wien sind die LSV-Wahlen über die Bühne gegangen. Im kommenden Schuljahr stellt die Schülerunion 6 von 8 Mandaten im BMHS-Bereich und 5 von 8 Mandaten im BS-Bereich. Damit stellt die Schülerunion nicht nur die meisten Mandatar:innen, sondern auch 2 der 3 Landesschulsprecher:innen.

Zur Wahl in Wien stellte sich heuer das Team Melior. Die Schüler:innen fokussierten sich inhaltlich gemeinsam als Team auf den Ausbau der Medienkompetenz, der schulübergreifenden Vernetzung durch LSV-Veranstaltungen und die Einführung in die Welt der Künstlichen Intelligenz.

"Uns ist es wichtig, eine faire und verantwortungsvolle Stimme für alle Schüler:innen in Wien zu sein. Wir wollen unseren Fokus nächstes Jahr auf den Einbau moderner Techniken und die Vernetzung von Schulen in den Unterricht legen. Es ist uns besonders wichtig, dass die Schulen Wiens Vorreiter im digitalen und sozialen Bereich werden", so der designierte BMHS-Landesschulsprecher Marius Hladik. Raghad Seif Aldin ergänzt: "Wir freuen uns auf die Arbeit, die vor uns liegt und bedanken uns bei unseren Wähler:innen. Vor allem in den Berufsschulen werden wir nächstes Jahr einige große Pilotprojekte in die Wege leiten und wollen die Lehre nicht mehr als Ausweg aus der Schule, sondern als eine große Chance sehen."

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diverse Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2022/23 26 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

