Alexander Wimmer ist KLAR!-Manager des Jahres 2023

KLAR!-Projekt des Jahres Weiz-Gleisdorf setzt auf Drohnen gegen Hitze-Hotspots

Wien (OTS) - „Wir sind gern ordentlich schlampert“ – was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch klingt, ist der Aufruf der KLAR! Südliches Weinviertel zu mehr Mut in der klimafitten Grünraumpflege. Unter anderen hat sich genau dieses „ordentlich schlamperte“ Anpassungsprojekt für den Regionsmanager Alexander Wimmer als effektiv und erfolgreich erwiesen: Mitte Juni wurde der Niederösterreicher im Rahmen der KLAR!-Hauptversammlung von über 70 KLAR!-Kolleg:innen zum „Klimawandelanpassungs-Manager des Jahres“ gewählt. „Das Bohren harter Bretter“ sehe er dabei als Aufgabe aller KLAR!-Manager:innen, wie Wimmer bei der Verleihung festhielt. „KLAR!-Klimawandelanpassungs-Modellregionen“ ist ein Programm des Klima- und Energiefonds, dotiert aus Mitteln des Klimaschutzministeriums (BMK).

Im Rahmen von Schulungsnachmittagen wurde den Gemeinde-Mitarbeiter:innen, die für die Pflege und Gestaltung von öffentlichen Grünräumen verantwortlich sind, Wissen vermittelt sowie – im doppelten Sinne – die passenden Werkzeuge in die Hand gegeben. „Wenn viele unterschiedliche Sträucher, Bäume und hohes Gras vorhanden sind, schützt das unsere Böden und stärkt die Biodiversität sowie unsere Gemeinde und unsere Lebensgrundlage. Dadurch sind wir, werden wir und bleiben wir klimafit!“, so der KLAR!-Manager. Seine Region Südliches Weinviertel erhielt heuer auch schon den europäischen Klimaschutz-Preis.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Herzliche Gratulation zur Auszeichnung für Alexander Wimmer! Mit seinen Konzepten zur Klimawandelanpassung setzt er systematisch Aktivitäten, die zur Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung beitragen und mehrfach Projektauszeichnungen erhalten haben.“

Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds: „Alexander Wimmer arbeitet tagtäglich an seinem Ziel, die Region bis 2050 optimal an die Veränderungen durch den Klimawandel anzupassen. Sein Engagement und seine Leistungen als ‚KLAR!-Manager des Jahres‘ haben sich redlich verdient gemacht. Herzlichen Glückwunsch!“

„Mit Drohnen den Hitzeinseln auf der Spur“ – KLAR!-Projekt des Jahres

Mit dem Projekt „Mit Drohnen den Hitzeinseln auf der Spur“ hat sich die KLAR! Weiz-Gleisdorf (Regionsmanager Christian Hütter) die Auszeichnung „Projekt des Jahres“ geholt. Die Stadtgemeinde Weiz hat infolge einer hohen Flächenversiegelung mit ausgeprägten Hitze-Inseln zu kämpfen, die vor allem für vulnerable Gruppen großen Einfluss auf die Gesundheit haben. Um die komplexen Zusammenhänge rund um die Entstehung solcher Hitze-Hotspots zu verstehen und gezielt und wirkungsoptimiert Maßnahmen, wie etwa Begrünung, zu setzen, führte die KLAR! Weiz-Gleisdorf gemeinsam mit der AEE INTEC innovative Drohnen-Aufnahmen durch. Über eine Fläche von 59.000 m² konnten somit ein interaktives 3D-Stadtmodell entwickelt und konkrete Umsetzungsmaßnahmen für eine effektive und effiziente Klimawandelanpassung simuliert werden.

Mehr Informationen zum Projekt: https://tinyurl.com/ynyv5trf

Das Förderprogramm „KLAR! – Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“

KLAR! unterstützt österreichische Gemeinden und Regionen dabei, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen und gezielte Anpassungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Seit 2018 implementieren erste Regionen die geplanten Maßnahmen, inzwischen arbeiten bereits 89 KLAR!-Regionen aus ganz Österreich an der Anpassung an den Klimawandel. Insgesamt sind 750 Gemeinden mit rund 2.058.972 Einwohnerinnen und Einwohnern im KLAR! Programm dabei. Mit diesem Förderprogramm nimmt Österreich in Bezug auf die regionale Klimawandelanpassung eine Vorreiterrolle in Europa ein und verbindet einen Bottom-Up-Ansatz mit den Zielen der nationalen Klimawandelanpassungsstrategie.

https://klar-anpassungsregionen.at/



