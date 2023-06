Mehr als 600 Euro Ersparnis: Wien Energie senkt Preise deutlich

Entlastung für alle Kund*innen – ab 6. Juli neues Angebot für Strom und Gas abschließbar – weitere Rabatte auch bei Fernwärme

Wien (OTS) - Wien Energie senkt die Strom- und Gaspreise ab 6. Juli im Rahmen der Energie Allianz Austria markant. Rund 1,2 Millionen Haushalts-Kund*innen der Wien Energie Vertrieb GmbH und Co KG erhalten in den kommenden Wochen Post mit einem besonders guten Angebot: Der Strompreis reduziert sich für die Mehrheit der Kund*innen bei Annahme des Angebots und Bindung für ein Jahr um 30 Prozent und liegt durch 190 Frei-Energietage im Tarif OPTIMA Entspannt künftig bei rund 15,9 Cent pro Kilowattstunde (kWh) netto (20,3 Cent brutto für Wien). Bei Erdgas sinken die Kosten um 40 Prozent, der neue Preis liegt inkl. 50 Frei-Energietagen bei rund 6,3 Cent/kWh (7,9 Cent brutto für Wien). Im Vergleich zum aktuellen Neukund*innenangebot liegt die Senkung bei Strom sogar bei 52 Prozent.

Insgesamt bringt das neue Angebot somit eine deutliche Entlastung: Ein durchschnittlicher Wiener Haushalt mit einem Verbrauch von 2.000 Kilowattstunden Strom und 8.000 Kilowattstunden Gas im Jahr, spart 610 Euro (exkl. Strompreisbremse; Vergleichsbasis OPTIMA Entspannt Q3 2022). Wien Energie-Kund*innen, die bereits das Treueangebot im letzten Sommer genutzt hatten und damit über den gesamten Herbst/Winter sehr gute Preise hatten, sparen künftig rund 215 Euro pro Jahr.

Das Angebot kann ab 6. Juli bis 20. September von allen Bestands- und Neukund*innen im Haushaltssegment unabhängig von bisherigen Vertrags- oder Preisbindungen online, per Post oder im Kund*innenservice abgeschlossen werden. Alle Angebotspreise verstehen sich mit einem Jahr Preisgarantie und einem Jahr Vertragsbindung.

„Ich habe immer klar gesagt, dass diese Senkungen so rasch als möglich auch bei den Kundinnen und Kunden ankommen müssen. Mit dem Preispaket von Wien Energie gehen wir nun in die Umsetzung: Wien Energie senkt die Energiepreise deutlich und hat für diese Preissenkungen insgesamt über 340 Millionen Euro in die Hand genommen. Die deutlich entspanntere Situation am Energiemarkt lässt diesen Schritt zu. Es ist wichtig und richtig, dass die sinkenden Preise bei Strom, Gas und Fernwärme auch bei den Wiener*innen ankommen. Genauso wichtig ist mir aber auch, dass auch die Wiener Betriebe profitieren. Mit dem Gewerbepaket und dem neuen Tarif MEGA konnten wir das nun umsetzen“, erklärt Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung, ergänzt: „Wir senken Strom-, Gas- und Fernwärmepreise und haben ein millionenschweres Energiehilfepaket geschnürt. Damit schaffen wir eine spürbare Entlastung für alle unsere Kund*innen – egal ob Haushalt oder Gewerbe. Die sichere, zuverlässige und nachhaltige Versorgung hat für uns oberste Priorität. Das haben wir in der Vergangenheit in der schwierigsten Marktlage gezeigt und darauf können sich die Wiener*innen auch in Zukunft verlassen.“

Gewerbebetriebe können Energiekosten um bis zu 77 Prozent reduzieren

Die Marktpreisentwicklungen der vergangenen Wochen kommen auch den Gewerbekund*innen zugute. Das Angebot im Tarif MEGA für Klein- und Mittelbetriebe mit einem jährlichen Strom- oder Gasverbrauch bis zu 100.000 Kilowattstunden liegt bei Strom bei 18,1 Cent/kWh netto, bei Erdgas bei 6,2 Cent/kWh netto bei einem Jahr Vertragsbindung. Auch hier sind Umstiege trotz bisheriger Bindung und damit eine deutliche Entlastung von mehr als 50 Prozent bei Strom und sogar 77 Prozent bei Erdgas im Vergleich zu den entsprechenden Preisen im Tarif MEGA bei Abschluss im Q4 2022 möglich.

Auch große Betriebe werden entlastet. Sämtliche Großkund*innen mit individuellen und langfristigen Verträgen erhalten für das zweite Halbjahr 2023 einen Preisdeckel auf ihren bereits abgeschlossenen, laufenden Preis. Die persönlichen Kund*innenberater werden dazu auf die Unternehmen zugehen.

Mehr als 200 Euro Ersparnis bei der Fernwärme

Bei der Fernwärme wurde mit dem Grundkostenrabatt bereits Entlastungen für die kommende Jahresabrechnung umgesetzt. Aber auch für die nächste Heizsaison ab Herbst 2023 setzt Wien Energie spürbare Reduktionen um: Für jene Kund*innen, die dem amtlichen Preisbescheid unterliegen – mehr als die Hälfte aller Fernwärme-Privatkund*innen – reduziert Wien Energie den Grund- und Arbeitspreis um je 20 Prozent. Damit spart sich ein Durchschnittshaushalt (70 Quadratmeter) im kommenden Heizjahr rund 225 Euro. Die Reduktionen werden in den neuen Teilbeträgen nach der Jahresabrechnung berücksichtigt.

