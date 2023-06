SPÖ-Kuntzl ad Mediziner-Quote: Polaschek muss rasch Gespräche auf EU-Ebene führen!

Maßnahmen betreffend Numerus-Clausus-Flüchtlingen und Ärtz*innenmangel dulden keinen Zeitaufschub

Wien (OTS/SK) - „Als grundsätzlich positiv“ erachtet die SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl die Einschätzung von Wissenschaftsminister Polaschek, der das von der niederösterreichischen Landeshauptfrau Mikl-Leitner beauftragte Gutachten vom Europarechts-Experten Walter Obwexer als mögliche Lösung im Zusammenhang mit Studierenden der Humanmedizin, die vor dem Numerus-Clausus in Deutschland flüchten, bewertete. „Dass Minister Polaschek diesbezüglich an die Europäische Kommission herantreten will, ist ein richtiger Schritt. Es ist nun wichtig, so rasch wie möglich konkrete Gespräche auf EU-Ebene zu führen und die Chance zu nutzen, bis zu 350 Humanmedizin-Studienplätze für österreichische Studierende frei zu bekommen“, so Kuntzl anlässlich des heutigen Wissenschaftsausschusses im Parlament. ****

Obwexer stehe auch der Verpflichtung für Medizin-Studierende, nach dem Studium den Beruf eine gewisse Zeit in Österreich ausüben zu müssen, grundsätzlich positiv gegenüber. „Somit teilt der Experte die Einschätzung der SPÖ, wonach es Maßnahmen braucht, Absolvent*innen der Humanmedizin im Land zu halten. Dazu muss jede Möglichkeit von der Regierung geprüft werden. Denn das würde zu einer Entspannung beim Ärzt*innenmangel im österreichischen Gesundheitssystem führen“, fordert die SPÖ-Wissenschaftssprecherin.

Kuntzls abschließender Appell: „Der zuständige Minister Polaschek darf keine Zeit verlieren. Das Falscheste wäre es, wenn mit den neuen Erkenntnissen nichts geschieht und die mehr als angespannte Situation im österreichischen Gesundheitssystem weiterhin verlängert wird. Konkrete Maßnahmen betreffend Numerus-Clausus-Flüchtlingen und Ärzt*innenmangel dulden keinen Zeitaufschub mehr“, so die SPÖ-Wissenschaftssprecherin. (Schluss) sr/up

