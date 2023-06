ARBÖ: Ferienbeginn + Formel 1 in Spielberg + Events in Wien bringen Staus am Wochenende

Wien (OTS) - Dieses Wochenende verspricht nicht nur heißes Wetter, sondern auch „heißen“ Verkehr auf den Straßen Österreichs. Grund dafür ist nicht nur der Ferienbeginn in Ostösterreich, sondern auch die Formel 1 in Spielberg sowie 3 Konzerte in Wien. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Autofahrer viel Geduld auf den Straßen Österreichs brauchen.

Für tausende Schüler heißt es am 30. Juni endlich „ab in die wohlverdienten Sommerferien“. Da sich viele Reisehungrige gleich nach der Zeugnisvergabe Richtung Süden aufmachen werden, erwartet der ARBÖ am Freitagnachmittag, vor allem auf den Autobahnen in und um die Bundeshauptstadt Wien, auf der Donauuferautobahn (A22), Südautobahn (A2), Südosttangente (A23) und Westautobahn (A1) lange Verzögerungen. Wartezeiten werden sich auch auf den Stadtausfahrten, wie der Altmannsdorfer Straße, Hadikgasse, Triester Straße oder auch innerstädtisch, unter anderem am Franz-Josefs-Kai und Gürtel, nicht vermeiden lassen.

Am Samstag, dem traditionellen Hauptreisetag, wird sich das Verkehrsgeschehen auf die klassischen Staustrecken Richtung Süden konzentrieren. Der ARBÖ erwartet Staus ab dem Vormittag bis in den späten Nachmittag. Betroffen sein werden die Transitrouten im Westen, besonders die folgenden Strecken:

Brennerautobahn (A13), abschnittsweise im gesamten Verlauf

Fernpassstrecke (B179), im gesamten Verlauf, speziell vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen

Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Pyhrnautobahn (A9), vor der Tunnelkette Klaus, vor dem Bosrucktunnel und vor dem Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10), im Großraum Salzburg, auf der Tauernscheitelstrecke sowie zwischen dem Katschbergtunnel und Villach

Rechnen Sie bitte auch mit Blockabfertigung, insbesondere vor Tunnelportalen.

Aber auch vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11) in Kärnten und an den Autobahngrenzübergängen bei Kufstein/Kiefersfelden (A12), Suben (A8), Walserberg (A1) und Arnoldstein (A2) werden Autofahrer viel Geduld brauchen. „Falls möglich, sollten Autofahrer reisestarke Tage meiden und Alternativrouten wählen.“, so der ARBÖ Informationsdienst.

Zwtl. Formel 1 in Spielberg sorgt für heiße Reifen

Vom 30. Juni bis 2. Juli werden Max Verstappen und Co. beim Formel 1 Grand Prix am Red Rull Ring in Spielfeld die Reifen zum Glühen bringen. Zehntausende werden den Piloten zujubeln. Ein Großteil der Fans wird zu diesem sportlichen Großereignis mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Stauungen werden während des gesamten Wochenendes zu erwarten sein. Staus werden unter anderem auf der Spielberger Straße sowie auf den direkten Zufahrten zu den Parkplätzen erwartet. Auch auf der Murtal Schnellstraße (S36), vom Knoten St. Michael (A9) kommend, wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Mitarbeiter vor Ort leiten die Autofahrer zu nächstgelegenen Parkplätzen weiter. Erfahrungsgemäß wird die Abreise am späteren Nachmittag die längsten Verzögerungen mit sich bringen, da die Besucher fast gleichzeitig losfahren. „Reisen Sie frühzeitig mit dem Auto an, um Staus zu umgehen. Wenn möglich, weichen Sie auf die öffentlichen Verkehrsmittel aus. Vom Bahnhof Knittelfeld fahren von Freitag bis Sonntag gratis Shuttlebusse zum Veranstaltungsgelände. Wer mit dem Camper anreist, sollte dies nach Möglichkeit am Mittwoch oder Donnerstag tun.“, rät der ARBÖ-Informationsdienst.

Zwtl. „Elisabeth“ und Roland Kaiser im Ehrenhof in Schönbrunn

Vom 29. Juni bis 01. Juli heißt es wieder „Alle tanzten mit dem Tod, doch niemand wie Elisabeth“, denn dann findet auch heuer wieder die konzertante Aufführung des Musicals „Elisabeth“ mit hochkarätiger Besetzung im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn statt. Am 2. Juli wird dann am gleichen Ort Roland Kaiser seine Hits wie „Santa Maria“ oder „Joana“ zum Besten geben. Viele werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher werden Staus rund um das Schloss, unter anderem auf der Westausfahrt, Westeinfahrt, der Mariahilfer Straße oder Felberstraße sehr wahrscheinlich sein. „Die offiziellen Parkplätze werden relativ schnell voll sein. Ansonsten ist die Stellplatzkapazität rund um das Schloss sehr eingeschränkt. Besucher sollten möglichst mit den Öffis, wie der U-Bahn-Linie U4, den Straßenbahnlinien 10, 52 und 60 sowie der Buslinie 10A anreisen“, rät der ARBÖ-Informationsdienst.

Zwtl. P!nk sorgt mit „Summer Carneval“ für volles Ernst Happel Stadion

„P!nk“ wird am 1. und 2. Juli im Rahmen Ihrer Europatournee „Summer Carneval“ das Ernst Happel Stadion füllen, im Gepäck dabei: Hits wie „Get the Party started“ oder „Just like Fire“. Lange Wartezeiten durch Staus werden auf der Südosttangente (A23) vor den Ausfahrten Handelskai und vor dem Knoten Prater, ebenso wenig wie am Handelskai vor der Meiereistraße nicht ausbleiben, da viele mit dem Auto anreisen. Auch auf der Ausstellungsstraße, Engerthstraße, Trabrennstraße und Vorgartenstraße könnte es vor dem Einlass um 16:60 und nach Konzertende um ca. 23 Uhr zum Teil wesentlich länger dauern.

„Je nach Verkehrslage könnte die Meiereistraße zwischen der Vorgartenstraße und der Hauptallee, die Stadionallee im gesamten Verlauf und die Trabrennstraße zwischen Vorgartenstraße und Parkhaus D am Messegelände gesperrt werden“, weiß der ARBÖ.

Parkplätze um das Stadion sind rar gesät und meist für bestimmte Kartenkategorien reserviert. Der ARBÖ-Tipp an Konzertbesucher: Nutzen Sie am besten das Angebot der Wiener Linien. Die U-Bahnlinie U2 und die Autobuslinie 77A halten in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsorts. Besucher aus den Bundesländern und dem Ausland sollten die Park+Ride-Garagen an den U-Bahnlinien U1, U2, U3, U4 und U6 benutzen.

