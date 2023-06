Direkt an A1: Neuer Schnellladestandort für Elektrofahrzeuge bei BAUHAUS in St. Pölten

Einfaches und schnelles Laden gehört zu einem smarten Einkaufserlebnis. BAUHAUS setzt auf eine Kooperation mit dem österreichischen Ladeinfrastrukturbetreiber SMATRICS EnBW.

Eine starke Partnerschaft mit Unternehmen wie BAUHAUS Österreich ist zentral für den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur Thomas Landsbek, CEO SMATRICS EnBW 1/2

Von der sukzessiven Erweiterung der Schnelllademöglichkeiten an attraktiven Handelsstandorten profitieren vor allem Endkund:innen, auch jene ohne private Wallbox zuhause. Denn sie können während ihres Einkaufs im BAUHAUS Fachcentrum ihr Fahrzeug für die Alltagsfahrten der kommenden 10 - 14 Tage aufladen. Gleichzeitig werten Handelsunternehmen dadurch ihre Standorte auf und rüsten sie für die Zukunft. Thomas Landsbek, CEO SMATRICS EnBW 2/2

Wien/St. Pölten (OTS) - Seit kurzem betreibt die SMATRICS EnBW am BAUHAUS-Standort in St. Pölten in der Mariazellerstraße 180 einen öffentlichen Schnellladestandort für Elektrofahrzeuge. Der Standort liegt direkt an der Ausfahrt St. Pölten Süd der Westautobahn (A1). Damit wächst das öffentliche Ladenetz von SMATRICS EnBW weiter rasant: E-Mobilist:innen stehen in einer ersten Phase sechs hochmoderne High Power Charger mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt zur Verfügung. Im Endausbau werden zehn HPC Charger sicherstellen, dass je nach Fahrzeug in nur fünf Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite geladen werden kann. Wie alle seine Standorte betreibt SMATRICS EnBW auch den neuen Schnellladestandort in St. Pölten mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. E-Fahrzeughalter:innen können den Einkauf im BAUHAUS Fachcentrum einfach mit einem Ladestopp verbinden – das E-Auto lädt ganz nebenbei. Der gemeinsame Standort von BAUHAUS und SMATRICS EnBW ist der erste einer größer angelegten Kooperation der beiden Partner. Dabei wird das E-Mobilitäts-Unternehmen in den kommenden Monaten weitere BAUHAUS Fachcentren mit Ladeinfrastruktur der höchsten Leistungsklasse ausstatten.

„Eine starke Partnerschaft mit Unternehmen wie BAUHAUS Österreich ist zentral für den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur“ , sagt Thomas Landsbek, CEO der SMATRICS EnBW, die Österreichs größtes High Power Charging Ladenetz betreibt. „Von der sukzessiven Erweiterung der Schnelllademöglichkeiten an attraktiven Handelsstandorten profitieren vor allem Endkund:innen, auch jene ohne private Wallbox zuhause. Denn sie können während ihres Einkaufs im BAUHAUS Fachcentrum ihr Fahrzeug für die Alltagsfahrten der kommenden 10 - 14 Tage aufladen. Gleichzeitig werten Handelsunternehmen dadurch ihre Standorte auf und rüsten sie für die Zukunft.“

„Der weitere Ausbau der E-Mobilität ist für BAUHAUS ein wichtiger Schritt zur Nachhaltigkeit und wir freuen uns, mit SMATRICS EnBW einen kompetenten Partner mit langjähriger Erfahrung gefunden zu haben. So sind wir nicht nur zukunftsfit, sondern stellen sicher, dass möglichst viele unserer Kund:innen dieses Angebot nutzen können", so die Geschäftsführung von BAUHAUS Österreich.

Über SMATRICS EnBW

SMATRICS EnBW ist ein Gemeinschaftsunternehmen von SMATRICS aus Österreich und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG aus Deutschland. SMATRICS EnBW betreibt das größte flächendeckende High Power Charging Ladenetz Österreichs und baut dieses in hohem Tempo weiter aus – entlang von Autobahnen sowie in und um Ballungszentren. Alle seine Ladestandorte betreibt SMATRICS EnBW zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien. Weitere Informationen finden Sie hier: smatrics-enbw.com

Rückfragen & Kontakt:

Himmelhoch Text, PR & Event

Dominik Gries

0650/400 29 33

dominik.gries @ himmelhoch.at



SMATRICS EnBW

Ronald Lausch

0664/88 55 77 87

ronald.lausch @ smatrics.com