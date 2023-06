Wöginger/Zarits: Herzliche Gratulation an Günther Ruprecht und seinem Team zur beeindruckenden Wahl

Wien (OTS) - „Günther Ruprecht ist ein ÖAABler mit Herz und Verstand. Er hat ein Gespür für die Anliegen der Menschen und bringt das nötige Engagement und die Energie zur Umsetzung mit. Er ist ein praxisorientierter Gestalter im politischen Leben, der mit Leidenschaft dazu beitragen wird, den erfolgreichen Weg des Steirischen ÖAAB fortzusetzen. Bei ihm sind die Steirischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer definitiv in den besten Händen. Wir gratulieren ihm und seinem Team zum beeindruckenden Wahlergebnis“, so ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger anlässlich des Landestags des Steirischen ÖAAB in Graz.



Auch ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits schloss sich den Glückwünschen an: „Mit Günther Ruprecht hat Christopher Drexler einen ausgezeichneten Nachfolger gefunden, der den Steirischen Arbeitnehmerbund in seinem Sinne weiterführen wird. Er ist eine beispielhafte Führungspersönlichkeit – sowohl in den großen Linien und in der Durchsetzungskraft, als auch in der Zusammenarbeit von Mensch zu Mensch. Im Namen des ÖAAB wünschen wir ihm und seinem Team viel Erfolg und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“





Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Bundesleitung

Team Presse

+43 (1) 40 141 591

presse @ oeaab.com

www.oeaab.com