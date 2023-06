Stärkung der bosnischen Zivilgesellschaft: Europäische Perspektiven schaffen

Außenminister Schallenberg und US-Sonderbeauftragter Escobar unterstreichen starkes österreichisch-amerikanisches Engagement für ein zukunftsfittes Bosnien und Herzegowina

Wien (OTS) - Am 22. und 23. Juni 2023 fand beim Europa-Forum Wachau erstmals der vom Außenministerium und dem US State Department organisierte Workshop „Speak Up: Engaging young political leaders and civil society in the Western Balkans. Edition: Bosnia and Herzegovina“ statt. Im Fokus des Workshops, an dem Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Zivilgesellschaft und der Diaspora aus Bosnien und Herzegowina teilnahmen, stand die geostrategische Notwendigkeit, Stabilität am Westbalkan zu sichern und diesen fest innerhalb der westlichen Wertegemeinschaft zu verankern.

Am heutigen zweiten Tag des Workshops trafen Außenminister Alexander Schallenberg und der US-Sonderbeauftragte für den Westbalkan, Gabriel Escobar, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um das starke österreichisch-US-amerikanische Engagement für eine stärkere euro-atlantische Integration von Bosnien und Herzegowina zu unterstreichen.

„Der Austausch zwischen bosnischen Bevölkerungsgruppen und neue Ansätze in der Zusammenarbeit mit Bosnien und Herzegowina sind wichtiger denn je, um das Land langfristig an das westliche Wertesystem zu binden. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch die Spannungen in der unmittelbaren Nachbarschaft, zwischen Serbien und Kosovo, haben die geopolitischen Karten neu gemischt. Eines ist klar: Gemeinsam mit den Vereinigten Staaten gilt es, weiterhin zuzuhören und an Lösungen für eine euro-atlantische Zukunft von Bosnien und Herzegowina zu arbeiten“,

betonte Außenminister Schallenberg.

Bosnien und Herzegowina sei Außenminister Schallenberg zufolge am Scheideweg. Die Verleihung des EU-Kandidatenstatus im Dezember 2022 war ein wichtiges politisches Signal für die Zukunft des Landes in der EU-Familie. Nun gelte es, die notwendigen Reformen tatkräftig durch weiteres Engagement zu unterstützen, sind sich Österreich und die USA einig.

„Österreich ist ein echter Freund des Westbalkans. Es ist sehr wichtig, dass die internationale Gemeinschaft die nächsten Generationen von Führungskräften in Bosnien und Herzegowina einbindet. Ich freue mich auf einen breiten Dialog, der unser Engagement für die demokratischen und euro-atlantischen Ambitionen der Region voranbringt“,

hielt US-Sonderbeauftragter für den Westbalkan Escobar am Rande des Workshops fest.

Der Workshop stellte beim Europa-Forum Wachau den Beginn eines langfristigen Dialoges dar. So unterstützen das Außenministerium und das US State Department die junge bosnische Generation dabei, ihre eigene Zukunft tatkräftig zu gestalten. Die bosnische Diaspora in Österreich spielt als Brücke zwischen beiden Staaten auch hierbei eine wichtige Rolle. Ziel des Workshops war es, gemeinsam konkrete Lösungsvorschläge, Perspektiven und Empfehlungen für den europäischen Weg Bosniens und Herzegowinas zu erarbeiten.

