VGT kritisiert die Haltung von Mastrindern auf Vollspaltenboden auch in Salzburg

Am Platzl in Salzburg wurden heute 2 lebensgroße Stierfiguren, eine auf einem echten, ausrangierten Vollspaltenboden und eine auf Stroh als Alternative, präsentiert

Wien (OTS) - In Salzburg ist mit etwa 20.000 Mastrindern, also Stieren, Kalbinnen und Ochsen, die spezialisierte Rindfleischproduktion eher gering. Doch auch in Salzburg wird natürlich, wie überall in Österreich, Rindfleisch aus Haltung auf Vollspaltenboden verzehrt. Dabei entspricht bei Rindern die Erwartung der Menschen bzgl. der Tierhaltung noch weniger der Realität als bei anderen Tierarten. Mastrinder auf Vollspaltenboden leiden extrem unter den harten, scharfkantigen Betonspalten, allein schon, weil sie so schwer sind. Fast 100 % der Tiere haben schmerzhaft entzündete Fußgelenke, dazu Lahmheiten und Schwanzspitzenverletzungen. Und das Platzangebot von 1,35 m x 2 m für einen 650 kg Stier ist eine einzige Katastrophe. Das Tier kann sich die gesamte Mastperiode von fast 2 Jahren auf so wenig Platz nicht einmal umdrehen und jedenfalls nicht niederlegen, ohne an andere Tiere zu stoßen.



Deshalb machte der VGT heute Am Platzl in der Salzburger Innenstadt Station mit seiner Auftakttour zur Kampagne gegen den Rinder Vollspaltenboden. 2 lebensgroße Stierfiguren wurden gezeigt. Die eine auf einem echten Vollspaltenboden, dessen Spalten bei Rindern 3,5 cm breit sind und die Klauen verletzen, die andere auf Stroh, wie z.B. in einem Tretmiststall, in dem die Tiere in der weichen Einstreu liegen können. Die Passant:innen waren über die schrecklichen Zustände entsetzt und bevorzugten unisono die Haltung auf Stroh.



VGT-Obmann DDr. Martin Balluch dazu: „Nach Wien, Wr. Neustadt und Linz sind wir heute in Salzburg, um die Menschen über die grausame Haltung von Rindern auf Vollspaltenboden zu informieren. Und hier, wie überall bisher, sind die Menschen erstaunt und entsetzt. Wie gut die Tierindustrie offenbar in der Lage ist, die wahren Zustände in der Nutztierhaltung zu verbergen! Dagegen anzukommen ist sehr mühsam, zumal die Fleischindustrie über große Werbebudgets verfügt und auch noch das Landwirtschaftsministerium, die Kammern und die AMA hinter sich hat. Doch der VGT wird das Thema Vollspaltenboden für Mastrinder immer breiter in die Öffentlichkeit tragen, bis es eine Reaktion der Verantwortlichen in Branche und Politik gibt.“

