Innovation Challenge Gewinner 2023

Nagarro und Google Cloud prämieren Innovationsideen von Wiener Städtische, Salzburg AG, Flughafen Wien

Wien (OTS) - Nagarro und Google Cloud präsentieren die Gewinner der Innovation Challenge 2023. Unter zahlreichen Einreichungen schafften es zunächst elf Projektideen bei der Jury auf die Shortlist. Die drei Hauptgewinner - Wiener Städtische, Salzburg AG und Flughafen Wien - erhielten im Rahmen des "Nagarro Summer Vibes" Events den Innovation Award. Gemeinsam mit Expert:innen werden sie ihre vielversprechenden Digitalisierungsprojekte in die nächste Realisierungsrunde bringen.

Der erste Platz der Innovation Challenge 2023 geht an die Projektidee "voogle" der Wiener Städtischen Versicherung AG. Mit Hilfe von KI soll eine maßgeschneiderte Suchmaschine entstehen, die, wie Markus Svanda, Geschäftsführer der IT-Tochter Twinformatics, zusammenfasst "wirklich brauchbare, klar verständliche Ergebnisse aus unserem Datenuniversum liefert". Mit dem Gewinn des Proof-of-Concept im Wert von 50.000 Euro ist voogle der Realisierung einen Schritt näher und könnte in Versicherungsfragen den Kund:innen und Mitarbeitenden schon bald Zeit und Nerven sparen.

Platz zwei geht an die Salzburg AG. Mit "ENOX.energy" will der Energie- und Infrastrukturdienstleister den Weg zur Energiewende bereiten. Georg Baumgartner, Head of Digital Innovation, Salzburg AG: "Die Plattform unterstützt uns dabei, den bewussten Umgang mit vernetzter Energie für unsere Welt von morgen zu fördern."

Als drittes Siegerprojekt konnte der Flughafen Wien überzeugen und gewinnt für das Kundenservice "BagPredictML" einen weiteren PoC, der mit Nagarro und Google Cloud realisiert wird. "Wir wollen den Passagieren in der Ankunftshalle eine akkurate Vorschau für die Gepäckausgabe anbieten. Dafür muss ein Machine Learning Prognose-Modell entwickelt werden, das sämtliche Einflussfaktoren kennt und berücksichtigt. Es freut uns, nun Experten zur Seite zu haben, um das keinesfalls triviale Projekt auf den Weg zu bringen", freut sich Thomas Dworschak, Director Digitalization & Innovation.

Chance für Verprobung gerne genutzt

Nach dem Erfolg der ersten beiden Jahre stellen die Veranstalter die Weiterführung der Innovation Challenge für 2024 bereits in Aussicht. "Schon im zweiten Jahr ist die Anzahl der Einreichungen deutlich hochgeschnellt. Große wie kleine Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen nehmen diese Chance, ihre kreativen Innovationsideen mit internationaler Expertise zu verproben, gerne wahr", resümiert Paul Haberfellner, Co-Founder und Alliance Enthusiast bei Nagarro.

Mario Berger, Country Manager von Google Cloud, ist als internationaler Hyperscaler ein wertvoller Partner: "Heuer hat uns vor allem die Breite an Ideen beeindruckt. Unser Anspruch ist es, auch in Zukunft gemeinsam mit Nagarro Lösungen zu bauen, die Veränderung bei unseren Kunden bewirken."

Weitere Finalisten der Innovation Challenge 2023 powered by Nagarro und Google Cloud waren: A1 Telekom Austria AG, Krone Multimedia, REWE IAG, Rhomberg Holding GmbH, Saubermacher Dienstleistungs AG, Techem Messtechnik GmbH,Txture GmbH, Unser Ö-Bonus Club GmbH. Weitere Informationen zu den eingereichten Projekten hier.

