Boehringer Ingelheim feiert Dachgleiche beim neuen Krebsforschungsgebäude

Wien (OTS) - Nach dem Baubeginn im Juli letzten Jahres setzt Boehringer Ingelheim einen Meilenstein beim Bau des neuen Krebsforschungsgebäudes in Wien. Am 15. Juni wurde offiziell die Dachgleiche gefeiert. Damit liegt man gut im Projektzeitplan – die Eröffnung des hochmodernen und nachhaltigen Gebäudes für circa 150 Forscherinnen und Forscher ist für Mitte 2024 geplant. Das Unternehmen investiert dafür rund 60 Millionen Euro.

Darryl McConnell, Standortleiter der Forschung in Wien bei Boehringer Ingelheim, bestätigt: „Es läuft alles nach Plan. Während wir in den oberen der elf Stockwerke den Rohbau fertiggestellt haben, sind wir in den unteren etwa mit der Verkabelung schon deutlich weiter. In Kürze wird das energiesparende elektrochrome Glas eingesetzt und das Gebäude an die Energieversorgung des Standorts angeschlossen.“

Die Vorfreude auf den neuen Arbeitsplatz ist auch bei den Forscher:innen groß. McConnell sagt dazu: „Das Arbeitsumfeld wirkt sich direkt auf die Qualität der Arbeit aus. Innovation entsteht dort, wo sie auch erlebbar ist. Ein moderner, innovationsfördernder Arbeitsplatz kommt unseren Forschenden und ihren speziellen Bedürfnissen zugute.“

Wien ist die Heimat des globalen Krebsforschungszentrums von Boehringer Ingelheim. „In Wien forschen wir intensiv an neuen Therapien gegen Krebs“, betont Norbert Kraut, Global Head of Cancer Research. „Mit 18 Substanzen in Studienphase I, II oder III haben wir eine gut gefüllte Entwicklungspipeline. Auch in Zukunft ist die Onkologie ein Fokus unserer Forschungstätigkeit und wir erwarten weitere Fortschritte, die Patient:innen mit Krebs innovative Therapien ermöglichen. Mit dem neuen Forschungsgebäude wird uns das noch besser gelingen.“



Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna

Das Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna trägt die Verantwortung für das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sowie Tiergesundheitsprodukten von Boehringer Ingelheim in Österreich sowie in mehr als 30 Ländern der Region Mittel- und Osteuropa, Zentralasien, der Schweiz und Israel. Darüber hinaus wird von Wien aus die gesamte klinische Forschung der Region koordiniert. Wien ist Hauptzentrum für Krebsforschung sowie Standort für biopharmazeutische Forschung, Entwicklung und Produktion im Konzern. Ein weiterer Forschungsstandort des internationalen Unternehmensverbandes, ViraTherapeutics, befindet sich im Tiroler Rum. ViraTherapeutics entwickelt eine neue Klasse von Immuntherapeutika auf Basis onkolytischer (krebszerstörender) Viren. Auch in der Grundlagenforschung engagiert sich Boehringer Ingelheim und ist hier mit dem Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie Wien (IMP) vertreten. Das Boehringer Ingelheim RCV erzielte 2022 Gesamterlöse in der Höhe von EUR 1.315,2 Mio. und beschäftigte in der gesamten Region 5.169 Mitarbeiter:innen, davon 3.388 in Österreich.

