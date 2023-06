Presseeinladung: Neuer Check für Kreislaufwirtschaft in der Gemeinde

Online-Vorstellung eines innovativen Online-Selbstanalyse-Checks für Gemeinden

Wien (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren,

das Ressourcen Forum Austria lädt für Freitag, 30. Juni 2023 zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr gemeinsam mit dem Klima- und Energiefonds (Auftraggeber) und dem Österreichischen Gemeindebund (Kooperationspartner) zu einem Online-Pressegespräch über das abgeschlossene Projekt Ressourcen Check für Kreislaufwirtschaft in der Gemeinde. Der darin entwickelte RessourcenCheck für Gemeinden ist ein Online-Selbstanalyse-Check für Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz und steht ab sofort allen österreichischen Gemeinden kostenfrei zur Verfügung.

Zwtl.: Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Simone Schmiedtbauer , Mitglied des Europäischen Parlaments und Vizepräsidentin von Ressourcen Forum Austria

, Mitglied des Europäischen Parlaments und Vizepräsidentin von Ressourcen Forum Austria Walter Leiss , Generalsekretär Österreichischer Gemeindebund

, Generalsekretär Österreichischer Gemeindebund Bernd Vogl , Geschäftsführer Klima- und Energiefonds

, Geschäftsführer Klima- und Energiefonds Andreas Van-Hametner, Projektleiter Ressourcen Check für Kreislaufwirtschaft in der Gemeinde



Anmeldung erbeten unter info@ressourcenforum.at. Das Pressegespräch wird per Webex Meetings organisiert.

Zwtl.: Hintergrund

Der Ressourcen Check wurde entwickelt, um Gemeinden dabei zu unterstützen sich dem Thema Kreislaufwirtschaft in all seinen Facetten auf kommunaler Ebene anzunehmen. Der Check ist ein Online-Selbstanalyse-Check. Nach dem Ausfüllen eines Fragebogens (online) erhält man in Echtzeit den Status Quo der Kreislaufwirtschaft in der Gemeinde. Man kann also mit vertretbarem Aufwand die "Circular Economy Readiness" der Gemeinde erheben und damit niedrigschwellig beurteilen, wie die eigene Gemeinde bislang ihre Rolle in einer Kreislaufwirtschaft eingenommen hat. So zeigt der Ressourcen Check der Gemeinde auf, wo Sie schon erfolgreich ist und in welchen Bereichen noch weitere Handlungsmöglichkeiten bestehen. Der Ressourcen Check für Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz in der Gemeinde wurde aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms "Klima- und Energie-Modellregionen (Leitprojekt)" vom Ressourcen Forum Austria gemeinsam mit dem Österreichischen Gemeindebund und den KEM-Regionen Salzburger Seenland, nachhaltiges Saalachtal, Lungau und Pinzgau Nationalparkregion entwickelt.

Zwtl.: Ressourcen Forum Austria

Das Ressourcen Forum Austria wurde 2013 als österreichische Plattform für effiziente Ressourcennutzung und Nachhaltigkeit von Vertretern aus Industrie und Landwirtschaft gegründet. Der Verein steht Organisationen wie Privatpersonen offen, die sich den Themen Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit widmen wollen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Van-Hametner

Ressourcen Forum Austria, Geschäftsführer

+43 681 81741957

a.van-hametner @ ressourcenforum.at