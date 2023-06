Gahr sieht künstliche Aufregung der SPÖ

ÖVP-Rechnungshofsprecher: Staatssekretär Tursky war inhaltlich äußerst kompetent und bestens vorbereitet

Wien (OTS) - Als "künstliche Aufregung" qualifiziert ÖVP-Rechnungshofsprecher Abg. Hermann Gahr die Kritik der SPÖ daran, dass Finanzminister Magnus Brunner nicht der heutigen Sitzung des Rechnungshofausschusses beiwohnen konnte und – dies offiziell und rechtmäßig – durch Staatssekretär Tursky vertreten wurde.

"Staatssekretär Tursky war inhaltlich äußerst kompetent und bestens vorbereitet. Er hat alle Fragen der Abgeordneten umfangreich und mit viel Fachkenntnis beantwortet", so Gahr. "Was soll also die künstliche Aufregung der SPÖ? Viel Lärm um nichts", schließt Gahr. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at