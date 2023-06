35 Jahre Arbeitskräfteüberlassungsgesetz: Arbeiterkammer OÖ fordert fairen Umgang mit betroffenen Arbeitnehmern

Linz (OTS) - Die Arbeitskräfteüberlassung (AKÜ) ist heute ein fester Bestandteil des Arbeitsmarkts. Vor 35 Jahren trat das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz in Kraft. Damit wurde der Grundstein für eine erfolgreiche Regulierung dieser Beschäftigungsform gelegt. Der Kollektivvertrag in diesem Bereich sowie der Sozial- und Weiterbildungsfonds sind weitere Meilensteine. Diese Form von Arbeit ist aber leider auch durch ein hohes Arbeitslosigkeitsrisiko und überdurchschnittlich häufige Arbeitsrechtsverletzungen geprägt. In einer





Pressekonferenz am Montag, 26. Juni 2023, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer OÖ, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz

(5. Stock, Seminarraum 3)

unter dem Titel

35 Jahre Arbeitskräfteüberlassungsgesetz:

Arbeiterkammer OÖ fordert fairen Umgang

mit betroffenen Arbeitnehmern

werden wir Sie über die nach wie vor existierenden Probleme in diesem Bereich informieren. Wir wollen aber auch die positiven Entwicklungen hervorheben und Ihnen unsere Forderungen in Sachen Arbeitskräfteüberlassung vorstellen.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und MMag. Dr. Dennis Tamesberger von der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik der AK OÖ zur Verfügung.





Datum: 26.06.2023, 10:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

