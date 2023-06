Brau Union Österreich: Hans Böhm übernimmt Vorstandsvorsitz

Linz (OTS) - Hans Böhm, 51 Jahre, übernimmt ab 1. September 2023 als Nachfolger von Klaus Schörghofer die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Brau Union Österreich. Bis zu seinem Antritt wird Klaus Schörghofer die Verantwortung als Generaldirektor weiterhin wahrnehmen.

In seiner aktuellen Funktion als Managing Director von HEINEKEN Niederlande war Hans Böhm über die letzten drei Jahre für den Aufbau eines starken Marken-Portfolios verantwortlich und hat bedeutende Markteinführungen verwirklicht. Böhm, der seine derzeitige Position während der Covid-Pandemie belegte, hat einen erfolgreichen Weg durch diese turbulente Zeit geschafft und dabei immer die Balance zwischen wirtschaftlichen Überlegungen und einer menschlichen Herangehensweise gefunden.

Hans Böhm hat seinen Karriereweg bereits 1996 bei HEINEKEN Niederlande begonnen, wo er mit einer Trainee-Position startete und danach mehrere Marketing- und Sales-Positionen bekleidete. 2004 ging er nach Ägypten, wo er zuerst als Marketing Director und später als Commercial Director bei Al Ahram tätig war. Fünf Jahre später wurde er, zurück in den Niederlanden, Innovation Manager für die Region Europa, bevor er Marketing Director HEINEKEN Niederlande wurde. In dieser Position verantwortete er einen großen Markenrelaunch sowie die Radler-Einführung unter der Marke Amstel. Ab 2013 war er als Senior Director Global Cider für die Entwicklung des Cider-Portfolios und die globale Einführung ausgewählter Cider-Marken zuständig. 2016 wurde Hans Böhm zum Managing Director von Beerwulf und konnte hier zu einem rasanten Wachstum beitragen.

Persönlich hat der Vater von drei erwachsenen Töchtern einen starken Bezug zu Österreich: Bereits seit über 40 Jahren verbringt er jährlich Urlaube in Österreich. Böhm meint: „Ich freue mich, ab September die Geschäfte der Brau Union Österreich zu leiten – immerhin handelt es sich um den stolzen Marktführer in Österreich, in dem Land, das meine Familie als zweite Heimat betrachtet.“

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit fünfzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Sol, die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss und das alkoholfreie Schlossgold sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Villacher und Fohrenburger. 2.700 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen HEINEKEN-Familie. www.brauunion.at

