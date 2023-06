B&C beteiligt sich an Kapitalerhöhung der Lenzing AG

Wien (OTS) - Die Lenzing AG ist ein international tätiger österreichischer Leitbetrieb, an dem die B&C-Gruppe als Mehrheitsaktionärin 52,25 Prozent der Aktien hält. Das börsennotierte und im ATX gelistete Unternehmen Lenzing AG erzeugt Spezialfasern für global führende Textil- und Consumer-Marken, aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit diesem Geschäftsmodell der Zukunft ist das Unternehmen seit vielen Jahren am Weltmarkt erfolgreich und wurde als Branchenführer zuletzt mehrfach in den Bereichen Nachhaltigkeit bzw. ESG national und international ausgezeichnet.



Kürzlich hat die Lenzing AG bekanntgegeben, dass eine Kapitalerhöhung im Gesamtumfang von circa 400 Millionen Euro angestrebt wird.



Die B&C-Gruppe wird ihre Bezugsrechte bei der Kapitalerhöhung der Lenzing AG voll ausüben und sich somit mit einem Beitrag von circa 209 Millionen Euro daran beteiligen.



Die B&C-Gruppe unterstützt damit die Stärkung der Kapitalstruktur der Lenzing AG sowie die weitere Unternehmensentwicklung des für den Wirtschaftsstandort Österreich bedeutenden Unternehmens. Mit der Beteiligung an der Kapitalerhöhung bleibt die B&C-Gruppe wie bisher mit 52,25 Prozent Mehrheitsaktionärin der Lenzing AG, wobei die Aktien vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen einem 180-tägigen Lock-up unterliegen.



Über die B&C-Gruppe -- www.bcgruppe.at

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige Stiftung, die seit ihrer Gründung im Dezember 2000 das Ziel der Förderung des österreichischen Unternehmertums und des Wirtschaftsstandortes Österreich verfolgt. Über ihre Holdinggesellschaften nimmt die B&C die Aufgaben einer stabilen Kernaktionärin in österreichischen Industrieunternehmen wahr. Sie übt ihre Aktionärsrechte im Interesse des jeweiligen Unternehmens aus und gibt den Unternehmen damit langfristige Planungssicherheit und eine stabile Eigentümerstruktur. Die B&C-Gruppe hält derzeit 52,25 % an der Lenzing AG, 54,2 % an der Semperit AG Holding und 52,7 % an der AMAG Austria Metall AG. Im Jahr 2022 erzielten diese börsennotierten Unternehmen mit insgesamt rund 17.000 Beschäftigten einen konsolidierten Umsatz von 5.351 Mio. Euro. Zusätzlich investiert die B&C-Gruppe in Technologie-Wachstumsunternehmen und hält in diesem Segment aktuell Beteiligungen an den Unternehmen TTTech, Frequentis, Flightkeys, contextflow, TriLite, Kinexon, Citrine, klarx , Kreatize, Awake Mobility und neoom sowie an einem österreichischen Start-up-Fonds. Die B&C Privatstiftung fördert den Wirtschafts- und Unternehmensstandort Österreich durch zahlreiche Projekte und Initiativen, die zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich beitragen. Dazu zählen u. a. der Houskapreis (www.houskapreis.at), Stiftungsprofessuren, der Wiener Unternehmensrechtstag, die Initiative für Innovations- und Standortforschung eXplore! (www.explore.university) und die MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at).



Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu billigenden und in Österreich zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere von Lenzing Aktiengesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) erfolgen. Jegliche Kauforders in Bezug auf Wertpapiere von Lenzing Aktiengesellschaft, die vor Beginn eines öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot in Österreich stattfinden, wird ein Wertpapierprospekt unverzüglich durch die Lenzing Aktiengesellschaft nach Billigung durch die FMA in Übereinstimmung mit dem Kapitalmarktgesetz 2019 und der Prospektverordnung veröffentlicht werden und bei Lenzing Aktiengesellschaft während üblicher Geschäftszeiten, oder auf der Lenzing Aktiengesellschaft Webseite kostenfrei erhältlich sein.

Rückfragen & Kontakt:

B&C-Gruppe, Jürgen Gangoly, Tel.: +43 664 2000260, E-Mail: j.gangoly @ bcholding.at