ÖGB-Katzian: Gratulation an Reinhold Binder, Dank an Rainer Wimmer

Produktionsgewerkschaft wählte neuen Vorsitzenden und macht Rainer Wimmer zum Ehrenvorsitzenden

Wien (OTS) - Beim 4. Bundestag der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) wurde heute der Führungswechsel auch formal vollzogen. Reinhold Binder wurde zum Bundesvorsitzenden gewählt. Er löst damit Rainer Wimmer ab, der 14 Jahre lang an der Spitze stand.

„Rainer Wimmer übernahm die Führung der PRO-GE im Jahr 2009 in turbulenten Zeiten, nach der Finanzkrise. Viel ruhiger ist es heute im Kampf gegen die Auswirkungen der Teuerungen auch nicht, dazwischen lagen mehrere Metaller-Kollektivvertragsverhandlungen, die zu eskalieren drohten, und mehr. Rainer Wimmer hat diese und andere Herausforderungen kompetent, besonnen und mit viel Herzblut bewältigt. Ich danke ihm für diesen jahrelangen engagierten Einsatz, bei dem er immer das Wohl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Fokus hatte! Die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden der PRO-GE ist wohlverdient und hart erarbeitet“, kommentiert ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.

Mit dem 44-jährigen Reinhold Binder folgt auf Wimmer ein Arbeitnehmervertreter, dem es als bisheriger Bundessekretär der PRO-GE weder an Erfahrung noch an Enthusiasmus in der Auseinandersetzung für faire Arbeitsbedingungen fehlt, so Katzian weiter: „Ich gratuliere Reinhold Binder herzlich und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und seinem Team.“

