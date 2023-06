Die ganze Welt feiert die Windkraft

Rund um den Tag des Windes steht die positive Energie des Windes weltweit im Zentrum vieler Events

St. Pölten (OTS) - Rund um den heutigen Tag des Windes informieren sich in Österreich hautnah tausende begeisterte Besucher:innen auf 20 Veranstaltungen in sechs Bundesländern über diese saubere Energiequelle der Zukunft. Mit mehr als 35.000 Windkraft-Beteiligten und einer rasch wachsenden Windbranche präsentiert sich die Windkraft als wichtige Lösung für die Energiekrise für Wirtschaft und Bevölkerung. „Die Begeisterung der Bevölkerung bei den Windfesten zeigt, wie groß das Interesse an und die Zustimmung zur Windkraft in Österreich sind“, freut sich Martin Jaksch-Fliegenschnee von der IG Windkraft: „Damit der Ausbau der Windkraft in Österreich richtig abheben kann, wartet die Branche aber nach wie vor auf die passenden Rahmenbedingungen. Wir hoffen, dass die Begeisterung der Bevölkerung auch auf die Politik überspringt.“

Rund um den 15. Juni wird seit 2006 der Tag des Windes in Österreich und seit 2009 auch international als Global Wind Day gefeiert, um auf die Bedeutung der Windkraft aufmerksam zu machen. Spaß und Freunde mit der ganzen Familie stehen im Vordergrund bei vielen Veranstaltungen und Events. In Österreich hat der Tag des Windes heuer bereits Anfang Juni begonnen. Mehrere tausend Besucher:innen haben in diesem Jahr schon Windfeste in Österreich besucht und die Windenergie hautnah kennen gelernt. In Summe werden heuer 20 Tag-des-Windes-Veranstaltungen in sechs Bundesländern stattfinden. „Der Tag des Windes ist jedes Jahr eine schöne Gelegenheit Windfeste zu besuchen und sich aus erster Hand über diese saubere und bedeutende Energiequelle für unsere Energiezukunft zu informieren“, freut sich Jaksch-Fliegenschnee über das große Interesse der Bevölkerung.

35.000 Windkraft-Beteiligungen

Begonnen hat die Nutzung der Windenergie in Österreich vor 30 Jahren. Damals konnten Windräder nur durch die Beteiligung vieler Menschen aus der Region ermöglicht werden. Auch heute hat sich das kaum verändert. Mittlerweile sind 35.000 Menschen in Österreich finanziell an Windrädern oder Firmen der Windbranche beteiligt, zumeist Personen die direkt in den Regionen der Windparks leben.

Wind-Job-Offensive 2023

Auch heuer haben die Wind-Firmen ihre Türen wieder weit geöffnet, um Interessierten einen exklusiven Einblick in ihren Alltag zu geben. Die zukunftsträchtige Windbranche wächst stetig und die Wind-Firmen sind zunehmend auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeiter:innen. „Nach Voranmeldung über die Website ist ein exklusiver Besuch bei den Windfirmen möglich“, erklärt Antonia Gusenbauer von der IG Windkraft: „Eine einzigartige Chance die Windbranche von innen zu erleben.“ In den letzten fünf Jahren sind die österreichischen Windfirmen im Schnitt um rund 70 % gewachsen. „Die Entwicklung der Mitarbeiter:innenzahlen der letzten Jahre und die stetig steigenden Zahl an Windkraft-Beteiligten zeigen, wohin die Reise in der Windbranche geht: nämlich steil nach oben“, zeigt sich Jaksch-Fliegenschnee erfreut und erklärt: „Sie wird in Zukunft auch noch weiter an Bedeutung gewinnen, denn das Potenzial der Windkraft in Österreich ist enorm.“ Auf zwei Prozent der österreichischen Landesfläche könnten Windparks mehr Strom erzeugen als Österreich derzeit in Summe verbraucht. 99 % dieser Fläche bliebe dabei für die Landwirtschaft nutzbar. „Leider fehlen nach wie vor die Rahmenbedingungen, damit der Windkraftausbau in Österreich richtig durchstarten kann und die Windkraft ihren Beitrag zur Stabilisierung der Energiepreise und Sicherung der heimischen Wirtschaft beitragen kann“, bemerkt Jaksch-Fliegenschnee und fordert die Politik auf, nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen und die Begeisterung der Bevölkerung zu übernehmen.

Fotos gibt es hier: https://www.igwindkraft.at/?mdoc_id=1051481



Alle Informationen und die Anmeldung zur Wind-Job-Offensive sowie alles zu den Tag-des-Windes-Events finden Sie hier: https://www.tagdeswindes.at/





Rückfragen & Kontakt:

IG Windkraft Österreich

Martin Jaksch-Fliegenschnee

Pressesprecher

Mobil: 0660/20 50 755

m.fliegenschnee @ igwindkraft.at

https://www.igwindkraft.at