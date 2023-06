Korosec: „Die effektivste Unterstützung für Pflegebedürftige und Angehörige ist eine umfassende Pflegereform!“

Seniorenbund-Präsidentin begrüßt wichtige und richtige Maßnahmen und setzt sich für weitere Verbesserungen in der Pflege ein.

Wien (OTS) - Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec begrüßt die wichtigen Erleichterungen für Pflegekräfte, welche die Bundesregierung im Rahmen des zweiten Pflegepakets beschlossen hat. Dabei hebt sie insbesondere die erleichterten Nostrifizierungsverfahren für ausländische Pflegekräfte hervor. „Eine der größten Hürden für ausländisches Pflegepersonal war die lange Dauer der Anerkennung ihrer Ausbildung. Dass dieser Vorgang erleichtert und beschleunigt wird, ist wichtig, um den hohen Bedarf an Pflegekräften – allein 75.000 bis zum Jahr 2030 – zu decken“, so Korosec.

Ebenso unterstützt Korosec die Kompetenzausweitung für Pflegekräfte. „Pflegekräfte arbeiten am engsten mit den von ihnen betreuten Personen zusammen und kennen deren gesundheitliche Verfassung wie kaum jemand sonst. Es ist nur logisch und ein klarer Fortschritt, dass sie künftig eine Ersteinstufung beim Pflegegeld und Erstverordnungen für Medizinprodukte vornehmen dürfen. Das ist für Pflegekräfte, Pflegebedürftige und deren Angehörige eine große Erleichterung im Alltag.“

Mit der neuen Grundausbildung Pflege als Angebot für Zivildiener sowie der Einführung der Pflegelehre werden zwei wichtige Ausbildungsmöglichkeiten für die Jugend geschaffen. „Pflege ist nicht nur Beruf, sie ist vor allem Berufung. Jeder engagierte junge Mensch, den wir für diesen Zweig gewinnen können, ist ein Erfolg“, ist Korosec überzeugt.

Korosec begrüßt all diese Schritte, die Teil der fortwährenden Reform des Pflegesystems sein müssen. „Die Pflege ist ein breites Feld, in dem wir laufend Verbesserungen tätigen müssen, wie auch Sozialminister Rauch betont hat. Wir werden uns weiterhin für die bestmöglichen Bedingungen für Betroffene, ihre Angehörigen und Pflegekräfte einsetzen“, so Korosec abschließend.

