Jahresempfang des Verbands der Bahnindustrie unter dem Motto „Bahnindustrie = Klimaschutzindustrie“

Hannes Boyer, Andreas Matthä, Sabine Herlitschka und Claudia Plakolm diskutierten über die wichtigsten Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft des österreichischen Schienenverkehrs

Wien (OTS) - Der Jahresempfang des Verbands der Bahnindustrie, der Interessenvertretung der Schienenverkehrs-Zulieferbetriebe, fand heuer in luftiger Höhe im 19. Stockwerk des Tech Gate Vienna statt. Über 100 Vertreter:innen aus Wirtschaft, Politik und Medien kamen zusammen, um über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen und Chancen der Branche zu sprechen.

Inhaltliche Diskussionen über die Zukunft der Industrie

Bei der Präsentation der aktuellen Kennzahlen der Bahnindustrie von Christian Helmenstein zeigte sich, dass die Mitgliedsunternehmen des VBI sowohl in der Wirtschaftsleistung als auch in den Bereichen Klimaschutz und Innovation Vorreiter sind. Besonders hervorgehoben wurde das Branchenwachstum bei der Wertschöpfung, der direkt und indirekt geschaffenen Arbeitsplätze und den Fiskaleffekten, also der Steuer- und Abgabenleistung in Österreich.

Anschließend diskutierte ein hochkarätiges Panel aus Politik, Interessenvertretung und Industrie über die Leistungen der Branche und die Herausforderungen für die Bahnindustrie in Österreich. VBI-Präsident und Thales Österreich CEO Hannes Boyer, CEO ÖBB-Holding Andreas Matthä, IV-Vizepräsidentin, FEEI-Obmann Stv. und Infineon Österreich CEO Sabine Herlitschka und Staatssekretärin Claudia Plakolm tauschten Ideen und Ziele in den Bereichen Klimaschutz, Fachkräftemangel und der Lehre aus.

VBI-Präsident Hannes Boyer legte den inhaltlichen Fokus auf die entscheidende Rolle der Schienenverkehrs-Industrie bei der Mobilitätswende: „Die österreichische Bahnindustrie erwirtschaftet mit knapp 28.000 Beschäftigten eine Wertschöpfung von rund 2,7 Milliarden Euro jährlich und eine Steuerleistung von 790 Millionen Euro. Als Wirtschaftssektor spielen wir eine zentrale Rolle bei der Schaffung grüner Arbeitsplätze und damit für den Weg zur Klimaneutralität in Österreich. Unsere Mitgliedsunternehmen investieren im europäischen Vergleich überdurchschnittlich viel in nachhaltige Technologien und Innovationen. Das macht die heimische Bahnindustrie klar zur Klimaschutzindustrie!“

„Wir können in Österreich wechselseitig sehr stolz auf die gute Partnerschaft zwischen den ÖBB und den Unternehmen der Bahnindustrie sein. Die ÖBB nehmen ihre Rolle als verlässlicher innovativer Entwicklungspartner und starkes Testimonial im Rahmen unserer internationalen Netzwerke sehr ernst. Gemeinsamen machen wir Österreich zu einem Vorzeigestandort für die klimaneutrale Mobilität von morgen und übermorgen“, so der Vorstandsvorsitzende der ÖBB-Holding, Andreas Matthä.



Über den Verband der Bahnindustrie

Der Verband der Bahnindustrie vertritt die Interessen der in Österreich tätigen eisenbahntechnischen Industrie. Oberstes Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für diese wachstumsorientierte und innovative Branche auf nationaler und internationaler Ebene positiv mitzugestalten. Die Mitgliedsunternehmen kommen aus allen Produktions- und Entwicklungsbereichen, die Lösungen für die verschiedensten Schienenverkehrssysteme realisieren. Sie reichen von Sicherungs-, Leit- und Kommunikationssystemen über Fahrzeugkomponenten bis hin zu kompletten Schienenfahrzeugen.





Rückfragen & Kontakt:

Schütze Public Results

Tobias Hofstätter

T: +43 660 5519943

E: th @ schuetze.at