Wechsel an der Spitze von Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Wien (OTS) - Die Unternehmensleitung in Ingelheim hat Philipp von Lattorff, Country Managing Director von Boehringer Ingelheim im Regional Center Vienna in Wien, mit Wirkung vom 01.07.2023 als Vorsitzenden in den Aufsichtsrat der Boehringer Ingelheim RCV GmbH berufen.

In dieser Funktion folgt er Frank Hübler nach, Head of Corporate Finance, Controlling, Tax & Accounting, der den Aufsichtsrat einige Jahre erfolgreich geführt hat.

Herr von Lattorff startete 1993 im Unternehmensverband Boehringer Ingelheim und war seither in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen, u.a. in Italien und Deutschland, tätig. Im Juni 2013 kehrte er nach Wien zurück, um die Geschäftsführung des Boehringer Ingelheim RCV und in Personalunion die Leitung des Human Pharma Geschäftes zu übernehmen.

Derek O’Leary, Head of Finance and Administration RCV sowie Co-Geschäftsführer der Boehringer Ingelheim RCV GmbH, wird die operativen Aufgaben des CMD interimistisch übernehmen, bis der neue Country Managing Director bestellt ist.

