AVISO: 4. Österreichische Jugendkonferenz findet nächste Woche in Salzburg statt

Ab 21.6. diskutiert Österreichs Jugend über ein nachhaltiges und inklusives Europa. Rund 70 junge Menschen tauschen sich mit Staatssekretärin Plakolm und den Jugendlandesrät*innen aus.

Wien (OTS) - Politik auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene mitgestalten: Mit diesem Ziel starten rund 70 junge Menschen aus ganz Österreich und Südtirol am 21. Juni in die 4. Österreichische Jugendkonferenz. Diese findet bis 23. Juni erstmals in der Stadt Salzburg statt und widmet sich der Frage, wie ein nachhaltiges und inklusives Europa aussehen kann.

Dialog mit Politiker*innen



Höhepunkt der Jugendkonferenz ist eine Dialogrunde zwischen den Teilnehmenden und der Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm sowie den Jugendlandesrät*innen. Im direkten Kontakt diskutieren die Jugendlichen mit den Politiker*innen über die Umsetzung der Youth Goals (der europäischen Jugendziele) in den Bundesländern und wie Jugendbeteiligung weiter gestärkt werden kann. „Junge Menschen müssen bei politischen Entscheidungen miteinbezogen werden, weil es um ihre Zukunft geht. Mit der Jugendkonferenz ermöglichen wir Jugendlichen den direkten Dialog mit der Politik und das bereits das vierte Jahr infolge“, betont Sabrina Prochaska, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung.

Die Forderungen und Anliegen der jungen Menschen werden aber nicht nur auf regionaler und nationaler Ebene diskutiert. Die Ergebnisse der Jugendkonferenz werden auch im Rahmen des EU-Jugenddialogs auf EU-Ebene weitergeleitet und politisch behandelt.

Organisiert wird die 4. Österreichische Jugendkonferenz von der Koordinierungsstelle EU-Jugenddialog in der Bundesjugendvertretung, gemeinsam mit den Landesjugendreferaten, allen voran das Landesjugendreferat Salzburg, und dem Bundeskanzleramt.

Die Jugendlichen, die bei der Konferenz dabei sind, stammen aus allen Bundesländern und Südtirol und sind zwischen 15 und 30 Jahren alt. Für die Teilnahme haben sie sich einem offenen Bewerbungsverfahren gestellt. Unter den jungen Menschen sind beispielsweise Mitglieder von Jugendorganisationen, junge Menschen, die in Vereinen aktiv sind, junge Erwerbstätige, Studierende, Schüler*innen sowie Lehrlinge.

Programmdetails und Medieneinladung



Vertreter*innen der Medien sind herzlich zu folgenden ausgewählten Programmpunkten eingeladen. Eine Anmeldung unter presse @ bjv.at ist dazu bis 20. Juni erforderlich.

Eröffnung der 4. Österreichischen Jugendkonferenz

Offizielle Eröffnung der Jugendkonferenz mit BJV-Vorsitzender Sabrina Prochaska und Jugendlandesrätin Marlene Svazek

Datum: 21.06.2023, 15:00 - 15:30 Uhr

Ort: Kolpinghaus Salzburg

Adolf Kolping Straße 10, 5020 Salzburg, Österreich

Dialog Jugend & Politik

Dialog zwischen den Teilnehmenden der Jugendkonferenz und Staatssekretärin Claudia Plakolm sowie den Jugendlandesrät*innen der Bundesländer. (Der Dialog ist ein gemeinsamer Programmpunkt der Jugendkonferenz und der Konferenz der Jugendlandesrät*innen.)

Datum: 23.06.2023, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Bildungs- und Konferenzzentrum St. Virgil

Ernst-Grein-Straße 14, 5026 Salzburg, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Nicole Pesendorfer-Amon

Öffentlichkeitsarbeit

01 214 44 99 - 25 // 0676 880 11 1142

presse @ bjv.at

www.bjv.at



Kristina Veraszto

Öffentlichkeitsarbeit

01 214 44 99 - 18 // 0676 880 11 1135

presse @ bjv.at

www.bjv.at