Einladung zur Pressekonferenz der Sozialwirtschaft Österreich – Freizeitpädagogik: 5.000 Jobs in Gefahr

Wien (OTS) - Das Bildungsministerium hat kürzlich mit dem Konzept der Assistenzpädagogik eine Neuorganisation der schulischen Tages- bzw. Nachmittagsbetreuung präsentiert. Das bisherige Berufsfeld von Freizeitpädagoginnen und -pädagogen soll demnach vollständig ersetzt werden und anstelle von Trägerorganisationen, wie z.B. Bildung im Mittelpunkt, Hilfswerk, Volkshilfe oder Kinderfreunden, soll dieses Angebot in Zukunft nun in direkter Verantwortung der (Landes-)Bildungsdirektionen liegen. Aus Sicht der betroffenen Branche mit mehr als 5.000 Beschäftigten wird hier ein System ohne Not gefährdet und auch in puncto Versorgungssicherheit und -qualität ist die geplante Vorgangsweise verantwortungslos gegenüber den betroffenen Kindern bzw. Jugendlichen und deren Eltern.

Zu diesem Thema lädt die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ), der Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen, als größte Interessenvertretung der sozialen Dienstleister in Österreich mit 590 Mitgliedsorganisationen, gemeinsam mit den größten Trägerorganisationen in der Freizeitpädagogik zum Pressegespräch ein.

Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner:



Walter Marschitz, Geschäftsführer Sozialwirtschaft Österreich

Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich

Daniela Gruber-Pruner, Bundesgeschäftsführerin Österreichische Kinderfreunde

Maria Panzenböck-Stockner, Prokuristin SeniorInnenangebote, Kids & Family, Volkshilfe Niederösterreich

Mario Rieder, Geschäftsführer BiM – Bildung im Mittelpunkt

Datum: Donnerstag, 15. Juni 2023, 09.30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

