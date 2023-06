Klimakrise im Fokus einer Expertenkonferenz an der FH Kärnten

Fachsymposium: Klimawandel, Gesundheit und Resilienz: aktuelle Trends und künftige Entwicklungen in Lehre, Forschung und Praxis

Villach (OTS) - Experten aus Forschung, Lehre und Praxis aus Österreich, Deutschland und der Schweiz werden sich bei einem Fachsymposium an der FH Kärnten zusammenfinden, um das drängende Thema des Klimawandels, der Gesundheit und der Resilienz zu diskutieren. Das Symposium bietet Vorträge, interaktive Skills Labs und Open Spaces, in denen die Teilnehmenden gemeinsam Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen erarbeiten können. Bei der abschließenden Podiumsdiskussion werden hochrangige Persönlichkeiten wie Bundesgesundheitsminister Johannes Rauch, die Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Pflegeverbandes, der Vorstand der Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft – KABEG sowie die Obfrau von Health for Future anwesend sein, um gemeinsam mit dem Publikum die Frage zu erörtern: "Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise: wie bewältigen wir diese?"

Die Schirmherrschaft für das Fachsymposium haben Bundesministerin Leonore Gewessler (Klimawandel) und Bundesminister Johannes Rauch (Gesundheit) übernommen. Finanzielle Unterstützung für die Veranstaltung kommt von der Abteilung 5 des Landes Kärnten, der Stadt Villach sowie dem Klima- und Energiefonds. Ideelle Unterstützung wurde durch das Climate Change Center Austria (CCCA), das Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), den Österreichischen Verband Grüne Krankenhäuser (ÖVGK) und Health for Future Austria (H4F) geleistet. Die Beteiligung einer Vielzahl von Institutionen und hochrangigen Entscheidungsträgern unterstreicht die hohe Relevanz dieses Themas.

Programm Fachsymposium 21.-22. September 2023

Fachsymposium an der FH Kärnten

Die Klimakrise ist zu der globalen Herausforderung unserer Zeit angewachsen. „The LANCET“, das renommierte Medizinjournal, bezeichnete diese bereits 2009 als die größte Bedrohung für unsere Gesundheit im 21. Jahrhundert. Angesichts der Dringlichkeit dieses Themas und der großen Bedeutung eines stärkeren Austauschs zwischen den in diesem Bereich tätigen Personen aus Forschung, Lehre und Praxis, organisieren die Fachhochschule Kärnten, das Landeskrankenhaus Villach (KABEG) und die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg das Fachsymposium „Klimawandel, Gesundheit und Resilienz: aktuelle Trends und künftige Entwicklungen in Lehre, Forschung und Praxis“.



Die Veranstaltung findet vom 21.-22. September 2023 an der FH Kärnten statt und ist als Fortbildung seitens DFP (ID 772373), MTD Dachverband und ÖGKV anerkannt.

Bitte um Anmeldung: https://www.conftool.org/kligs2023/

Datum: 21.09.2023, 09:00 - 17:30 Uhr

Ort: Fachhochschule Kärnten, Campus Villach

Europastraße 4, 9524 Villach, Österreich

Url: https://blog.fh-kaernten.at/kligs/fachsymposium-call-for-papers/

Rückfragen & Kontakt:

FH Kärnten

Dipl. Psych. Andrea Stitzel

E-Mail: a.stitzel @ fh-kaernten.at