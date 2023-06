Tursky: Bereits über 1 Mio. Menschen nutzen die ID Austria

Digitalisierungsangebote werden in Österreich gut angenommen. Aktuell nutzen mehr als 1 Mio. Österreicherinnen und Österreicher die ID Austria.

Wien (OTS) - Als zentrale staatliche digitale Identität ermöglicht die ID Austria, als Weiterentwicklung der Handy-Signatur, eine sichere digitale Online-Identifikation, den digitalen Gang zum Amt sowie digitale Ausweisleistungen wie den digitalen Führerschein. Die mehr als eine Million Nutzerinnen und Nutzer der ID Austria bestätigen, dass die digitalen Angebote in Österreich gut angenommen werden.

„Mit der ID Austria gehört Österreich zu den EU-weiten Vorreitern. Es freut mich sehr zu sehen, dass die digitalen Angebote in Österreich so gut angenommen werden. Die 1. Million Nutzerinnen und Nutzern sind ein großer Schritt in die richtige Richtung und zeigen uns, dass wir mit unseren digitalen Services und dem kürzlich präsentierten Digital Austria Act auf einem guten Weg sind, Österreich in eine digitale Zukunft zu führen“, so Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky.

Die ID Austria basiert auf EU-weiten Standards und bietet damit einen sicheren digitalen Zugang zur Ausweisplattform. Der digitale Führerschein ist der erste von mittlerweile zwei digitalen Ausweisen in Österreich. Ende März stellte Bildungsminister Martin Polaschek gemeinsam mit Staatssekretär Florian Tursky den digitalen Schülerausweis vor. Dieser wird nach der Pilotphase in die Ausweisplattform neben dem digitalen Führerschein integriert.

Nutzerinnen und Nutzer der bisherigen Handy-Signatur können seit Sommer 2020 auf die ID Austria umsteigen. Wenn die Handy-Signatur auf einer Behörde registriert wurde, erhält man automatisch die Vollversion und kann somit auch die eAusweisplattform nutzen.

“Um das volle Potenzial der digitalen Services, wie der Ausweisplattform, nutzen zu können, rate ich allen Nutzerinnen und Nutzern der bisherigen Handy-Signatur auf die ID Austria umzusteigen. Mein Ziel ist es, in Zukunft alle Ausweise, die wir in unserer Geldtasche mit uns tragen, auch am Handy verfügbar zu machen. Mit der ID Austria und der eAusweisplattform sind wir dabei auf einem guten Weg”, schloss Tursky.

Rückfragen & Kontakt:

Vincenz Kriegs-Au, MA

Pressesprecher des Staatssekretärs

Büro des Staatssekretärs Florian Tursky, MSc. MBA.

Mobil: +43 664 2640821

E-Mail: vincenz.kriegs-au @ bmf.gv.at



Ing. Michael Tögel, BA

Stv.-Pressesprecher des Staatssekretärs

Büro des Staatssekretärs Florian Tursky, MSc. MBA.

Mobil: +43 664 8581576

E-Mail: michael.toegel @ bmf.gv.at



Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

bmf-presse @ bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien