Junge Forschung an der FH St. Pölten

Dissertationsprojekte an der Fachhochschule St. Pölten

St. Pölten (OTS/FHSTP) - Junge Forscher*innen der FH St. Pölten arbeiten derzeit an einer Reihe an Dissertationsprojekten. Die Themen erstrecken sich von maschinellem Lernen und Bildgebung in der Landwirtschaft, über 3D-Ganganalyse, Jugendberufshilfe und Sozialpädagogik bis zu Pflegewissenschaft und der digitalen Unterstützung für Gesundheitsteams.

Immer wieder schreiben Wissenschaftler*innen und Dozent*innen der FH St. Pölten im Zuge ihrer Forschungsprojekte oder begleitend dazu ihre Doktoratsarbeiten. Aktuell erstellen 32 Mitarbeiter*innen der FH St. Pölten ihre Dissertationen, 19 davon entstehen in enger Kooperation mit Forschungsprojekten an der FH St. Pölten und werden von dieser unterstützt. Sechs dieser Vorhaben werden zudem von der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich (GFF) gefördert.

„Wissenschaft und Forschung sind nicht nur eine wichtige Basis für das Lösen von aktuellen gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen, sondern sichern mittel- und langfristig auch die Qualität unserer Lehre. Dass unsere jungen Forscher*innen Förderungen für ihre Dissertationsvorhaben zugesprochen bekommen haben, ist nicht nur ein Beweis für die hervorragende Arbeit in unseren Forschungsinstituten, sondern auch für das hohe Talent, die große Motivation und das Engagement unserer Forscher*innen“, sagt FH-Geschäftsführer Hannes Raffaseder.

