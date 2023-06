„Ein Traum“: Preisverleihung zum Kreativwettbewerb des Wiener Hilfswerks

Wien (OTS) - Bereits zum 21. Mal veranstalteten die Hilfswerk Nachbarschaftszentren den Kreativwettbewerb für Menschen mit Behinderung. Die Preisverleihung fand am 1. Juni im Veranstaltungssaal „TUtheSky“ der Technischen Universität Wien statt.



Beim Kreativwettbewerb am 1. Juni 2023, welcher jährlich von den Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks organisiert wird, hatten Menschen mit Behinderung die Möglichkeit ihre Kunstwerke einzureichen. Dieses Jahr stand das Motto „Ein Traum“ auf dem Programm – und es gelang gleich vier Künstlerinnen und Künstlern die hochkarätig besetzte Jury zu überzeugen. Angela Csoka (Künstlerin), Martin Essl (Zero Project), Oliver Kartak (Universität für Angewandte Kunst Wien), Reinhard Sandhofer (Künstler) und Katharina Uschan (Universität für Angewandte Kunst Wien) prämierten die Gewinnerinnen und Gewinner des Kreativwettbewerbs 2023 Leopold Bauer, Ioana Bucur, Hannes Scharnreiter und das Gemeinschaftsprojekt der Mosaik Werkstätte Deutschlandsberg, die allesamt ex aequo am 1. Platz landeten.



„Ob Bilder, Collagen, Skulpturen oder Installationen – der Kreativwettbewerb lädt Menschen mit Behinderung ein ihre Kreativität zu entfalten und bietet eine wunderbare Möglichkeit, ihre Kunstwerke sichtbar zu machen und öffentlich zu präsentieren. Es ist mir eine Ehre die Siegerpreise an die Gewinnerinnen und Gewinner zu überreichen. Herzlichen Dank an alle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler“, freut sich Karin Praniess-Kastner, Präsidentin des Wiener Hilfswerks.

Vielfältiges Programm bei der Preisverleihung

„Die Vorfreude ist jedes Jahr groß – und auch heuer durften wir wieder vielfältige und tolle Kunstwerke der talentierten Künstlerinnen und Künstler bestaunen. Vielen Dank an alle Mitwirkenden für ihr großartiges Engagement und die Ermöglichung dieser Veranstaltung“, so Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks, im Rahmen des Events. Sabine Seidler, Rektorin der Technischen Universität Wien, stellte abermals die Räumlichkeiten und das Buffet für die Preisverleihung zur Verfügung. Moderatorin Vera Schmidt führte gemeinsam mit Co-Moderator Werner Bauer, Besucher des Club 21, einer Freizeiteinrichtung des Wiener Hilfswerks für Menschen mit und ohne Behinderung, durch das Programm. Die Musikerinnen und Musiker mit Handicap der steirischen Band „Mundwerk“ sorgten für großartige Unterhaltung. Zu den Gästen der sehr gut besuchten Veranstaltung zählten unter anderem Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik und dem Kulturbereich.

Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

