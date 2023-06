1 Mio. Euro für klimafreundliche Mobilitätslösungen

Klima- und Energiefonds fördert Projekte, die nachhaltige Mobilität in die Praxis umsetzen

Wien (OTS) - Verkehr vermeiden, verlagern und verbessern – nach diesem Prinzip sollen unser Mobilitätsverhalten verändert und klimafreundliche Transportmittel gefördert werden. Im Fokus stehen dabei der Fuß- und Radverkehr, der öffentliche Verkehr, die Shared Mobility sowie die E-Mobilität. Um den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität zu beschleunigen, unterstützt der Klima- und Energiefonds mit dem Programm „Nachhaltige Mobilität in der Praxis“ zum dritten Mal dabei, Hürden abzubauen, nachhalti­ge Transformationsprozesse anzusto­ßen und das Bewusstsein und die Akzeptanz dafür in der Bevölkerung zu steigern. Zur Verfügung steht ein Gesamtbudget von 1 Million Euro, dotiert aus den Mitteln des Klimaschutzministeriums (BMK).

In der diesjährigen Ausschreibung liegen die Schwerpunkte auf den folgenden beiden Bereichen: „E-Mobilität in der Praxis“ und „Transformationsprozesse für nachhaltige Mobilitätslösungen in der Praxis“. Der erste Schwerpunkt sucht Projekte, die Abbau bestehender Barrieren bei der Markt­einführung forcieren, der zweite hingegen setzt auf die Erprobung von nachhaltigen Mobilitätsansätzen, die großes Potenzial für eine weitreichende Replizierbarkeit aufweisen.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Es geht um die lebenswerte Zukunft aller kommenden Generationen. Alternative Mobilitätsformen und sauberer Verkehr sind immer mehr gefragt – genau das muss gefördert werden. Auf diese Weise schützen wir das Klima, gleichzeitig schaffen wir langfristige Arbeitsplätze und positionieren Österreich als Vorreiter in Sachen klimafreundlicher Mobilität.“

Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Bernd Vogl: „Der anhaltende Anstieg von Treibhausgas-Emissionen aus dem Mobilitätssektor erfordert dringend Maßnahmen. Um den Klimawandel einzudämmen, setzen wir auf erneuerbare Lösungen statt fossiler Treibstoffe. Dazu benötigen wir innovative, nachhaltige Projekte und Lösungen, die wir in Summe mit 1 Mio. Euro unterstützen.“

Programm „Nachhaltige Mobilität in der Praxis“

Das Programm „Nachhaltige Mobilität in der Praxis“ ist ein Treiber und Wegbereiter für eine Verbreitung der Elektromobilität und weiterer nachhaltiger Mobilitätsformen in Österreich. Es trägt außerdem zur Umsetzung des „Mobilitätsmasterplan 2030 für Österreich“ bei.

Übergeordnetes Ziel des Programms ist es, Konzepte zur Verkehrsvermeidung zu entwickeln und möglichst viele Fahrten von fossil betriebenen Fahrzeugen durch Fahrten mit E-Fahrzeugen und anderen nachhaltigen Mobilitätsformen zu ersetzen.

Gelingen soll dies vorrangig durch das Überwinden technischer, rechtlicher, regulatorischer und wirtschaftlicher Hürden sowie durch die breite Verlagerung auf nachhaltigere Mobilitätsformen. Zusätzlich werden Projekte unterstützt, die das Bewusstsein und die Akzeptanz in Bezug auf die Mobilitätswende in der Bevölkerung steigern.





Das Programm setzt 2023 auf Projekte aus folgenden zwei Schwerpunkten:

E-Mobilität in der Praxis

Transformationsprozesse für nachhaltige Mobilitätslösungen in der Praxis

Die Ausschreibung ist bis 04.10.2023, 12:00 Uhr geöffnet. Die Einreichung ist über einen Online-Antrag auf der Website der Abwicklungsstelle (www.umweltfoerderung.at) hochzuladen. Insgesamt steht ein Budget von 1 Mio. Euro zur Verfügung.

