Eva Blimlinger betroffen über den Tod von Peter Simonischek

Kultursprecherin der Grünen: Er wird unvergessen bleiben

Wien (OTS) - „Mit großer Bestürzung und Trauer musste ich vom Tod Peter Simonischeks lesen. Er war einer jenen Schauspieler, die man bereits nach der ersten Aufführung niemals vergessen hat. Seine Stimme, seine eindrückliche und unverkennbare Kunst, jede Figur, jeden Charakter zu spielen wird unvergessen bleiben. Unvergesslich wird mir seine Darstellung in ‚Das Weite Land‘ bleiben, wo er Hofreiter in grandioser Weise verkörperte. Zunächst nicht für die Rolle vorgesehen, kommentierte er sein Engagement mit ‚Ich stehe zur Verfügung: Das ist die einzige Haltung, die man der Kunst gegenüber haben kann.‘ Sein Tod ist nicht nur ein Verlust für die Bühne und für die Filmwelt, sondern für die Kunst und Kultur insgesamt. Seine immer wieder pointiert geäußerte Kritik an gesellschaftlichen Zuständen, war eine starke Stimme, wenn es darum gegangen ist, Unzulänglichkeiten anzuprangern. Meine Anteilnahme gilt vor allem seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden und seinen zahlreichen Weggefährtinnen und -gefährten sowie dem Publikum, welches ihn schmerzlich vermissen wird“, sagt Eva Blimlinger, Kunst- und Kultursprecherin der Grünen.

