SPÖ-Muchitsch appelliert an Menschen, die 2022 in Pension gingen, sich Aktion „Klagen statt verzagen“ anzuschließen

Pensionist*innen, die 2022 in Pension gegangen sind, sind vorerst erster Jahrgang, denen Pension durch Aliquotierung ein Leben lang gekürzt wird

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch ruft dazu auf, dass alle Menschen, die 2022 ihre Pension begonnen haben, sich der Aktion des Pensionistenverbands Österreich unter dem Titel „Klagen statt verzagen“ anschließen sollen. Durch die sogenannte Pensionsaliquotierung wurde dem größten Teil dieses Jahrgangs die Inflationsabgeltung in voller Höhe verwehrt. Es geht dabei immerhin um rund 90.000 Betroffene. Die SPÖ hat in dieser Angelegenheit mehrmals Anträge im Parlament zur Abstimmung gebracht, die Gerechtigkeit für diese 90.000 Neupensionist*innen schaffen wollten. Die Regierung verweigert allerdings bis heute ihre Zustimmung. Muchitsch appelliert: „Schließen Sie sich der Aktion ‚Klagen statt Verzagen‘ an. Es ist möglicherweise die einzige Chance, wie Sie an ihr Geld kommen.“ Auch die AK biete entsprechende Initiativen an. (Schluss) lk/up

