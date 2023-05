Himmelbauer: Breitbandatlas-Update sorgt für mehr Transparenz und Service

Wien (OTS) - "Jede und jeder in Österreich soll Zugang zu schnellem Internet haben. Das ist sowohl für zuhause als auch am Arbeitsplatz und für die Wirtschaft von großer Bedeutung. Mit einer neuen Version des Breitbandatlas wird hier mehr Transparenz geschaffen: Mit nur ein paar Klicks kann man sich über die Internetversorgung informieren und darüber, welcher Anbieter welche Technik mit welcher Geschwindigkeit anbietet", zeigte sich heute, Montag, die ÖVP-Sprecherin für Telekommunikation und Netzpolitik, Eva-Maria Himmelbauer, erfreut.

"Auch bei einem Umzug ist der Breitbandatlas hilfreich: So kann man beispielsweise die neue Adresse im Suchfeld eingeben und es ist sofort ersichtlich, welcher Netzanbieter welche Technik mit welchen Down- bzw. Upload-Geschwindigkeiten anbietet", unterstreicht Himmelbauer.

Unter der Internetadresse breitbandatlas.gv.at werden die Angaben der Infrastrukturanbieter zur Verfügbarkeit von festen und mobilen Breitbandnetzen anhand von Landkarten öffentlich zugänglich gemacht. Neben der Darstellung der aktuellen festen und mobilen Breitbandverfügbarkeit sind im Breitbandatlas auch all jene Gebiete ersichtlich, in denen im Zuge der Initiativen Breitband Austria 2020 und 2030 ein geförderter Ausbau stattfindet.

In dieser Regierungsperiode wurden insgesamt bereits knapp 1,4 Milliarden Euro investiert, um die Digitalisierungschancen noch besser nutzen zu können. Die ÖVP-Abgeordnete abschließend: "Bis 2030 wollen wir einen flächendeckenden Breitbandausbau in Österreich. Jede Investition darin ist eine Investition in die Zukunft und einen wettbewerbsfähigen Standort Österreich. Damit es die Bevölkerung nützen kann, braucht man aber auch einen Überblick, was verfügbar ist." (Schluss)

