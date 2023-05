Das youngCaritas LaufWunder: Laufend Gutes bewirken

Vom Bodensee bis zum Neusiedlersee laufen wieder mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche für den guten Zweck – mitmachen kann man noch bis Ende Oktober.

Wien (OTS) - Hunderte Schulen im ganzen Land sind auch dieses Jahr wieder Teil des größten Kinder- und Jugendbenefizlaufes Österreichs. Mit ihrer Teilnahme am youngCaritas LaufWunder zeigen die Läufer*innen jedes Jahr aufs Neue, dass soziales Engagement auch jungen Menschen ein Anliegen ist und sie einen wertvollen Beitrag für eine gerechtere Gesellschaft leisten wollen und können. So haben allein 2022 über 23.000 Läufer*innen mehr als 560.000 Euro an Spenden gesammelt und damit bewiesen, dass jeder noch so kleine Schritt eine große Wirkung erzielen kann.

So wird der Lauf zum „LaufWunder“

Konkret funktioniert das LaufWunder so: Die Kinder und Jugendlichen suchen sich Sponsor*innen – zum Beispiel Eltern, Nachbar*innen oder Onkeln und Tanten, die für jede Runde ein paar Euro spenden. Je mehr Runden gelaufen werden, desto mehr Hilfe für Menschen in Not wird ermöglicht. So kann etwa eine Schülerin, die fünf Runden läuft, gemeinsam mit ihrem Opa, der vier Euro pro Runde spendet, 20 Euro für Kinder und Jugendliche in Not „erlaufen“. Die Läufer*innen entscheiden selbst, welchen Hilfsprojekten ihre gesammelten Spenden zugutekommen.

„Zu sehen, mit wieviel Freude und Engagement sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim LaufWunder für Menschen in Notsituationen einsetzen, ist jedes Jahr aufs Neue überwältigend. Der Beitrag, den die vielen jungen Läufer*innen damit leisten, ist unheimlich wertvoll und eine große Hilfe! So viel Einsatz und Mitmenschlichkeit in so jungen Jahren geben uns Hoffnung für die Zukunft“, so Caritas Präsident Michael Landau.

Beim LaufWunder geht es nicht um die Geschwindigkeit oder den Wettkampf, sondern um das gemeinsame soziale Engagement für armutsgefährdete bzw. armutsbetroffene Menschen im In- und Ausland. Die Teilnahme am LaufWunder ist außerdem barrierefrei - mitmachen können also alle Schüler*innen, die sich gemeinsam für eine gute Sache einsetzen möchten, ganz unabhängig von körperlichen Einschränkungen.



Anmeldung ist offen

Schulen können noch bis Ende Oktober am LaufWunder teilnehmen. Gelaufen werden kann z.B. am (schuleigenen) Sportplatz, in einem Park, im Turnsaal oder um einen Häuserblock. Die Ansprechpartner*innen der youngCaritas unterstützen und beraten die teilnehmenden Schulen außerdem gerne vorab, was die Organisation und Gestaltung von Lauf und Laufstrecken betrifft. Mehr Informationen unter www.youngcaritas.at/aktionen/laufwunder.

DANKE an unseren Sponsor Erste Bank und Sparkasse!

Unterstützt wird die Umsetzung des youngCaritas LaufWunders österreichweit durch die Erste Bank und Sparkasse, die die Arbeit der youngCaritas bereits seit vielen Jahren fördert.

