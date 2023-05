WKW: Grüne Wirtschaft fordert Tempo 180 für den Klimaschutz

Grüne Wirtschaft erreicht Bekenntnis zum Klimaschutz und fordert nun rasche Umsetzung

Wien (OTS) - „Klimaschutz und wirtschaftliche Interessen müssen sich schon lange nicht mehr ausschließen“, argumentiert Hans Arsenovic, Regionalsprecher der Grünen Wirtschaft und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien (WKW).

Der von der Grünen Wirtschaft Wien lancierte Klimaschutzantrag wurde von der Mehrzahl der Wirtschaftskammer-Fraktionen mitgetragen und beschlossen. Neben einer neuartigen Anlaufstelle für Klimathemen sind viele weitere wichtige Schritte in Richtung Klimaschutz enthalten. Diese resultieren aus der langjährigen Arbeit innerhalb der Schlüsselbereiche Energie, Mobilität, Immobilien und Kreislaufwirtschaft. Die neue Anlaufstelle in der WKW soll Unternehmer:innen laufend zu den Themen Förderungen, Umweltdokumentation sowie Fortbildungen informieren und trägt so zur Umsetzung der notwendigen Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft bei.

„Der heutige Beschluss ist eine Bestätigung, dass unser langjähriges Engagement für den Klimaschutz endlich auch in der Wiener Wirtschaftskammer Früchte trägt“, so Sonja Franzke, Regionalsprecherin der Grünen Wirtschaft Wien. „ Wir haben ein starkes gemeinsames Bekenntnis der Wiener Wirtschaftskammer zum Schutz des Klimas. Die Grüne Wirtschaft wird sich umso mehr dafür einsetzen, dass die konkreten Maßnahmen so rasch wie möglich umgesetzt werden “, so Franzke weiter.

