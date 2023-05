Preisträger des mdw great talent award 2023 gekürt

Der italienische Organist Raimondo Mazzon gewinnt den dritten von der Christian Zeller Privatstiftung gestifteten Wettbewerb für NachwuchskünstlerInnen der mdw.

Wien (OTS) - Mit einer fulminanten Performance an der Rieger-Orgel im Anton-Heiller-Saal der mdw entschied Raimondo Mazzon das Finale des mdw great talent award am Abend des 16. Mai 2023 für sich. Er setzte sich mit seiner virtuosen Interpretation von zwei Orgelwerken aus dem 20. Jahrhundert (Jeanne Demessieux' Te Deum op. 11 und Raffaele Manaris Studio da concerto sopra „Salve Regina“) im Finale des von der Christian Zeller Privatstiftung gesponserten Wettbewerbs gegen drei weitere Finalisten durch. Sein erster Preis ist mit 10.000 € dotiert und beinhaltet zudem eine professionelle Tonaufnahme im Sommer.

Der mdw great talent award powered by Christian Zeller richtet sich unter dem Motto „die Sterne von morgen fördern wir heute“ an Studierende der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien aus den Bereichen Tasteninstrumente, Streich- und andere Saiteninstrumente, Blas- und Schlaginstrumente, Kammermusik und Spezialensembles, Gesang und Musiktheater sowie Popularmusik. Auftrittserfahrung und Professionalität sind grundlegende Voraussetzungen. Künstlerische Exzellenz und Nachhaltigkeit stehen im Zentrum der vielfältigen Kunstförderung des Stifters Christian Zeller. Die Sieger_innen der bisherigen Wettbewerbe waren das Selini Quartett (2021) und die Fagottistin Johanna Bilgeri (2022).

Der aus dem Veneto gebürtige Raimondo Mazzon studierte Klavier, Orgel und Cembalo an den Konservatorien in Venedig und Padua sowie in Mailand, Salzburg und Siena. Derzeit studiert er an der mdw Orgel bei Pier Damiano Peretti und Cembalo bei Erich Traxler, zudem Dirigieren an der Imola Academy und der Wiener Opernakademie. Er ist Sieger etlicher internationaler Wettbewerbe und hat bereits eine CD mit Orgelwerken von John Williams sowie eine Gesamtaufnahme der Sonaten op. 2 von Antonio Vivaldi aufgenommen.

Der zweite, mit 5.000 € dotierte Preis ging an den rumänischen Pianisten Cadmiel Boțac, der slowenische Gitarrist Leon Ravnikar erhielt den dritten Preis (2.500 €). Der 2007 geborene Violinist Leonhard Baumgartner wurde mit dem erstmals verliehenen Preis der mdw (1.500 €) ausgezeichnet.

mdw-Rektorin Ulrike Sych betonte anlässlich des Wettbewerb-Finales die Bedeutung von Wettbewerben für die künstlerische Weiterentwicklung der Musik-Studierenden auf dem Weg auf die internationalen Konzertbühnen: „Entscheidend für den Erfolg junger Nachwuchskünstler_innen ist in der Ausbildung auf internationalem Top-Niveau auch die Möglichkeit, sich bei Auftritten und im Wettbewerb zu präsentieren und gegen starke Konkurrenz zu bestehen.“

Die Jury, bestehend aus Ursula Magnes (radio klassik Stephansdom), Eva Teimel (Ö1) Harald Krumpöck (Wiener Philharmoniker) und dem Pianisten Heinz Medjimorec lobte unter dem Vorsitz von Angelika Möser, künstlerische Leiterin des RSO-Wien, das hohe Niveau aller Teilnehmer_innen des Wettbewerbs.

Alle Finalisten des mdw great talent award powered by Christian Zeller erhalten zusätzlich zu den Preisgeldern Auftrittsmöglichkeiten bei den Neuberger Kulturtagen (15. bis 30. Juli 2023) sowie im Rahmen des Kulturprogramms im Südbahnhotel am Semmering.

