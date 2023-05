Aviso PK: Umweltdachverband | Bundesländer-Tournee – Brennpunkt #Salzburg: Natur und Umweltrecht in Gefahr!

Termin: 24. Mai 2023, 11 Uhr - Ort: Hotel IMLAUER & Bräu | Raum Auersperg, Rainerstraße 12-14, 5020 Salzburg

Wien (OTS) - Biodiversitäts- und Klimakrise stellen uns vor große Herausforderungen, die lösungsorientierten Umwelt- und Naturschutz benötigen. In Salzburg geht der Trend auf mehreren Ebenen in die Gegenrichtung: In der Nationalpark Hohe Tauern-Region sind Hochwasser-Schutzmaßnahmen geplant, die zerstörerische Auswirkungen auf den Nationalpark hätten. Außerdem steht die Abschaffung der Landesumweltanwaltschaft im Raum und der aktuelle Vorschlag punkto Novellierung des Salzburger Naturschutzgesetzes würde den Rechtsschutz schwächen. Brennpunkt #Salzburg zeigt auf, dass diese Vorstöße in Sackgassen führen und fordert von der künftigen Salzburger Landesregierung verantwortungsvolle Politik.

Teilnehmer:innen



Franz Maier , Präsident Umweltdachverband

, Präsident Umweltdachverband Liliana Dagostin , Leiterin Abt. Raumplanung & Naturschutz Österreichischer Alpenverein; Vizepräsidentin Umweltdachverband

, Leiterin Abt. Raumplanung & Naturschutz Österreichischer Alpenverein; Vizepräsidentin Umweltdachverband Sophia Burtscher-Trenkler , Vorsitzende Naturfreunde Salzburg

, Vorsitzende Naturfreunde Salzburg Winfried Herbst, Vorsitzender Naturschutzbund Salzburg

