Ausbildung mit Zukunft: Barmherzige Brüder Österreich starten IT-Lehrakademie in St. Veit/Glan

Wien/St.Veit a. d. Glan (OTS) - Die Barmherzigen Brüder Österreich sind mit ihren Krankenhäusern, Einrichtungen und bundesweit rund 8.000 Mitarbeitenden ein bekannter Name im Gesundheits- und Sozialwesen. Doch was viele nicht wissen: Auch im IT-Bereich beschäftigen die Barmherzigen Brüder rund 120 Expertinnen und Experten. Um auch zukünftig mit den besten Fachkräften zu arbeiten, starten die Barmherzigen Brüder jetzt mit einer eigenen IT-Lehrakademie für Auszubildende am Standort St. Veit/Glan. Bewerbungen als Lehrling im Bereich Informationstechnologie (Schwerpunkt Systemtechnik) sind ab sofort unter www.it-lehrakademie.at möglich.

Mit der neu gegründeten IT-Lehrakademie setzen die Barmherzigen Brüder Österreich ein wichtiges Zeichen und investieren nun auch im IT-Bereich in die bestmögliche Ausbildung: Am Standort St. Veit an der Glan können motivierte Jugendliche ab September 2023 mit einer Lehre als Informationstechnolog(e)in mit Schwerpunkt Systemtechnik ihre IT-Karriere starten. Es besteht die Möglichkeit, zwischen einer 4-jährigen dualen Berufsausbildung (klassische Lehre) oder einer Lehre mit Matura bzw. einer verkürzten dualen Ausbildung nach der Matura (Duale Akademie) zu wählen.

„In modernen Gesundheitseinrichtungen ist die IT ein wichtiger Bestandteil für die bestmögliche Versorgung der uns anvertrauten Menschen – von der multimedialen digitalen Patientenakte bis hin zu WLAN am Patientenbett. Dafür brauchen wir qualifizierte Mitarbeitende. Daher ist den Barmherzigen Brüdern auch im IT-Bereich eine exzellente, praxisnahe und teamorientierte Ausbildung besonders wichtig. Sie ist das Fundament für eine erfolgreiche berufliche Zukunft der Auszubildenden und einen Job, der Spaß macht“, betont Direktor Adolf Inzinger, Gesamtleiter (CEO) der Österreichischen Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder. „Mit der IT-Lehrakademie wurden dafür nun die perfekten Voraussetzungen geschaffen.“ Dabei setzt die IT-Lehrakademie auf ein eigens entwickeltes, auf dem Ausbildungsleitfaden der WKO basierendes Ausbildungskonzept mit einem abwechslungseichenen Mix aus Theorie, Praxis und eigenständiger Arbeitsgestaltung. „Mit unseren eigenen Ausbildern können wir gezielt auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen, sie optimal fördern und gemeinsam mit unseren IT-Expertinnen und -Experten sowie den Berufsschulen das benötigte Fachwissen vermitteln“, erklärt Ing. Gerhard Schrittesser, Leiter der IT-Lehrakademie und Bereichsleiter IT-Operations der Barmherzigen Brüder Österreich.

Der mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbare neue Standort im Industriepark St. Veit an der Glan (Blintendorf) bietet den zukünftigen Auszubildenden eine freundliche, moderne Arbeitsumgebung mit Open Space Workplace, IT-Labor, eigenem Ausbildungsraum und einer Chill-out Lounge. „Neben den Ausbildungsinhalten ist es uns besonders wichtig, dass die Lehrlinge sich wohl fühlen und von Beginn an Teil unseres Teams sind. Dazu gehören der Austausch und die Zusammenarbeit mit den erfahrenen IT-Kolleginnen und-Kollegen genauso, wie ein ansprechender Arbeitsplatz und gemeinsame Teamevents.“, so Schrittesser.

Weitere Informationen zur IT-Lehrakademie der Barmherzigen Brüder, der Ausbildung und zur Online-Bewerbung gibt es unter www.it-lehrakadmie.at oder der Info-Nummer 0316/ 90606-1701.

Über die Barmherzigen Brüder

Die Österreichische Ordensprovinz ist eine von weltweit 18 Ordensprovinzen. Die Barmherzigen Brüder sind in 51 Staaten mit 396 Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens auf allen Kontinenten vertreten. Geführt werden die Einrichtungen von weltweit 981 Ordensbrüdern gemeinsam mit etwa 64.000 haupt- und 29.000 ehrenamtlich Mitarbeitenden.



In der Österreichischen Ordensprovinz mit Standorten in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei betreiben die Barmherzigen Brüder gemeinsam mit rund 9.400 Mitarbeiter*innen an rund 30 Standorten zwölf Krankenhäuser sowie zahlreiche weitere Sozial- und Gesundheitseinrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, Lebenswelten für Menschen mit Behinderungen, eine Therapiestation für Drogenkranke, Hospize sowie Kur- und Wellnesseinrichtungen. 2022 erfolgten in den österreichischen Einrichtungen trotz Corona-Pandemie ca. 116.000 stationäre Aufnahmen, fast 750.000 ambulante Patientenkontakte und etwa 50.100 Operationen.



Nach dem Vorbild des Ordensgründers, des heiligen Johannes von Gott (1495-1550), betreuen die Barmherzigen Brüder Menschen ungeachtet der Herkunft, der Religion, des Geschlechtes oder des sozialen Status und wollen nach ihren Möglichkeiten für alle Hilfesuchenden verfügbar sein. Ein Kennzeichen des Ordens ist der Versuch, mit innovativen und nachhaltigen Lösungen drängenden Problemen im Gesundheits- und Sozialbereich zu begegnen und diese mit Professionalität und christlicher Nächstenliebe umzusetzen.

