FPÖ – Schnedlitz: Die Freiheitliche Partei wünscht allen Müttern einen schönen Muttertag im Kreise ihrer Familie

Wien (OTS) - „Ob in einer Großfamilie, mit ein bis zwei Kindern oder alleinerziehend, jede Mutter sollte das ganze Jahr an allen 365 Tagen Muttertag haben. Denn niemand prägt das Kind mehr als die eigene Mutter“, so heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

Gerade in einer Zeit, in der versucht werde, das biologische und damit traditionelle Bild der Familie aufzubrechen und zu pervertieren, sollte vermehrt wieder das Augenmerk auf Vater, Mutter, Kind gelenkt werden. „Das grüne Minderheitenprogramm an Menschen, die nicht wissen, was sie selbst sind aber anderen alles vorschreiben zu wollen, ist zum Glück bald Geschichte und keinen Beistrich mehr wert“, führte Schnedlitz weiter aus.

„Wir Freiheitliche lassen heute unsere Mütter auf jeden Fall hochleben und umarmen sie in Dankbarkeit und Liebe!“

