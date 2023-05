Samariterbund Tirol feiert seine ersten 20 Jahre

Rettungs- und Sozialorganisation begeht rundes Jubiläum mit Festakt und Tag der offenen Tür

Wien (OTS) - Die Zentrale in Kirchbichl bildete am Samstag, 13. Mai 2023, den festlichen Rahmen für die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Samariterbundes in Tirol. Am Nachmittag luden die Tiroler Samariter:innen zu einem Tag der offenen Tür mit großer Leistungsschau. Vor allem die Helikoptervorführungen und der Auftritt eines Mantrail-Rettungshundeteams begeisterten die Besucher:innen. In der Gesundheitsstraße wurden zudem Gratis-Checks für Blutdruck und Blutzucker sowie Informationen zu Erste Hilfe-Kursen geboten. Die jüngsten Gäste wiederum erfreuten sich am abwechslungsreichen Kinderprogramm.

Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte

Am Vormittag ließ man bei einem Festakt die ersten 20 Jahre des Samariterbund Tirols Revue passieren. Zahlreiche Politiker:innen, allen voran LRin Astrid Mair, LRin Eva Pawlata, LAbg. Claudia Hagsteiner und Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer, Vertreter:innen befreundeter Blaulicht- und Hilfsorganisationen sowie hochrangige Samariterbund-Delegationen aus ganz Österreich feierten gemeinsam mit den Tiroler Samariter:innen.

„Wenn man bedenkt, dass wir 2003 mit nur einer Handvoll Personen begonnen haben, dann ist unsere heutige Präsenz der Beweis für eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. Nach 20 Jahren harter Arbeit haben wir in Tirol mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unsere soziale Mission in all unseren Bereichen erfüllen“, zogen Landesgeschäftsführer Gerhard Czappek und Gerald Fitz positive Bilanz. Und weiter: „Der Samariterbund Tirol ist das beste Beispiel, was alles möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Es ist schön zu sehen, wie hier in Tirol das Miteinander und das Wir-Gefühl auch in schwierigen Situationen zum Erfolg führen.“

Der Präsident des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, LAbg. Franz Schnabl, gratulierte persönlich zum runden Jubiläum: „Die Geschichte des Samariterbundes in Tirol ist auch eine Geschichte von unermüdlichem Einsatz und Zusammenhalt. Was die Tiroler Samariterinnen und Samariter in den letzten 20 Jahren auf die Beine gestellt haben, ist einzigartig in unserem Land.“

Umfangreiches Leistungsangebot

Neben dem Rettungs- und Krankentransport ist die ambulante Familienbetreuung seit zehn Jahren eine wichtige Aufgabe. Die pädagogische Leiterin Bettina Leitner weist darauf hin, dass in der Vergangenheit knapp 5.000 Klient:innen unterstützt worden sind. Die sieben Teams sind in fast allen Tiroler Bezirken unterwegs, um in Familien Maßnahmen zur Unterstützung bei der Erziehung und gegen mögliche Eskalationen zu setzen.

Einen markanten Anstieg gab es im Ausbildungsbereich: Waren anfänglich noch 10-20 Kurse zu betreuen, so sind es nun jährlich mehr als 150. Rund 20.000 Personen sind in den verschiedensten Erste Hilfe-Kursen geschult worden. Im Ausbildungszentrum konnten Rettungssanitäter:innen-Kurse abgehalten und erstmals auch ein gemeinsamer Kurs für angehende Notfallsanitäter:innen von Samariterbund, Rotem Kreuz und Johanniter Unfallhilfe durchgeführt werden.

Einen erfreulichen Zuwachs konnten die Samariter:innen bei der Jugendgruppe verbuchen. Knapp 30 Kinder- und Jugendliche sind in mehreren Altersgruppen tätig und lernen bei Spaß und Spiel auch die Rettungsarbeit kennen. Ehrenamtliches Engagement wird neben dem Rettungsdienst vor allem mit den Sanitätsdiensten bei Sport- und Musikveranstaltungen sowie beim Team der Kriseninterventionen geboten - weiters auch in den Bereichen Katastrophenhilfe, Samariter-Wunschfahrt und im Mantrailing bei den Rettungshunden.

Mehr über den Samariterbund Tirol: tirol.samariterbund.net

Bilder der Veranstaltung schicken wir auf Anfrage gerne zu!

