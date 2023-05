Heinisch-Hosek: Künstler*innen brauchen Unterstützung bei hohen Energiekosten – Energiekostenpauschale für Künstler*innen öffnen

Kritik an absurd hohen Kosten für „Forum Kultur“ – „Kulturstrategie gibt es immer noch nicht“

Wien (OTS/SK) - Die Teuerung belastet auch Künstler*innen massiv. SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek setzte sich im heutigen Kulturausschuss dafür ein, dass die Energiekostenpauschale – eine Unterstützungsmaßnahme des Wirtschaftsministeriums – auch Neuen Selbständigen offensteht. Damit könnten auch Künstler*innen profitieren, so die Kultursprecherin in der Aussprache mit Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Leider gab es von der Staatssekretärin keine klare Aussage, wie vor allem einzelne Künstler*innen unterstützt werden sollen. Angesprochen wurde lediglich ein NPO-Energiekostenzuschuss, der aber erst in Planung ist“, zeigte sich die SPÖ-Kultursprecherin enttäuscht. ****

Sehr kritisch äußerte sich Heinisch-Hosek zum „Forum Kultur“: „Da werden von Kulturminister Kogler und Staatssekretärin Mayer zu absurd hohen Kosten von fast 200.000 Euro Null Ergebnisse produziert. Am Ende von jahrelangen Dialogen mit Playern im Kulturbereich sollte aber auch eine umfassende Kulturstrategie stehen, in der Aspekte wie Fair Pay, Finanzierungssicherheit und Digitalisierung eine wesentliche Rolle spielen.“ (Schluss) ah/lp

