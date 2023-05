Südwind-Muttertagsaktion unterstützt werdende Mütter in unterversorgten Regionen

Müttersterblichkeit und Komplikationen bei Geburten können oft bereits mit geringen Mitteln vermieden werden – Südwind startet Spendenaktion für bessere Gesundheitsvorsorge in Uganda

Wien. (OTS) - Im Schnitt stirbt alle zwei Minuten eine Frau an vermeidbaren Ursachen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt. Das sind weltweit rund 290.000 Todesfälle im Jahr. Besonders hoch ist die Müttersterblichkeit in afrikanischen Ländern südlich der Sahara, wo rund 70 Prozent dieser Todesfälle verzeichnet werden. Zu diesem dramatischen Ergebnis kommt der UN-Bericht „Trends in Maternal Mortality" vom Februar 2023. „Viele Todesfälle sind vermeidbar, sofern werdende Mütter Zugang zu besserer Gesundheitsversorgung bekommen. Schon mit relativ einfachen Mitteln kann viel bewirkt werden“, sagt Südwind-Geschäftsführer Konrad Rehling. Genau hier setzt die Südwind-Initiative Empower Healthcare an. Mit gezielter Unterstützung von fachkundigen lokalen Partnern hilft die österreichische Organisation bei der strukturellen Verbesserung der Gesundheitsversorgung in entlegenen Regionen Ugandas.

Im Rahmen von Empower Healthcare werden Gesundheitsfachkräfte in Uganda von lokalen Expert:innen ausgebildet und ausgestattet. Die Mitglieder der sogenannten Village Health Teams sind spezialisiert auf die medizinische Beratung in schwer zugänglichen Regionen und geben direkt von Haus zu Haus medizinische Hilfeleistungen und Beratungen.

„Die Village Health Teams tragen maßgeblich zur Gesamtverbesserung der Gesundheitsversorgung in der Region bei“, sagt Konrad Rehling. Zur Unterstützung dieser wichtigen Arbeit hat Südwind eine neue Muttertagsaktion gestartet: „Mit einer Geschenkspende kann gleich mehreren Müttern zum Muttertag eine Freude bereitet werden. In Uganda werden damit medizinische Ausrüstung und Ausbildungen für die Village Health Teams finanziert. Als Dankeschön für Spender:innen gibt es eine Geschenkurkunde und damit ein außergewöhnliches Muttertagsgeschenk mit großer Wirkung“, so Südwind-Geschäftsführer Rehling.

Durch Vorsorgeuntersuchungen der Village Health Teams werden Risikoschwangerschaften frühzeitig erkannt, der Transport ins nächstgelegene Krankenhaus organisiert und eine bestmögliche Versorgung ermöglicht. Zusätzlich organisieren sie Aufklärungs- und Informationskampagnen, um bei Schwangeren und ihren Partnern das Bewusstsein für etwaige Risiken zu schärfen.

Saubere Energie für bessere Gesundheitsversorgung

Im Rahmen der Südwind-Initiative Empower Healthcare wurden gemeinsam mit der ugandischen Organisation Environmental Alert die beiden Krankenhäuser Kasonga und Maisuka im Westen Ugandas mit Solaranlagen ausgestattet. In beiden Kliniken gab es zuvor keinen Stromanschluss und somit keine sichere Beleuchtung, was vor allem für nächtliche Entbindungen und Operationen mit einem hohen Risiko verbunden war. Durch Empower Healthcare werden beide Standorte seit Beginn des Jahres mit sauberer Solarenergie sowie Infrastruktur für Energiespeicherung versorgt. Dadurch können Impfstoffe länger gelagert, Risiken bei Entbindungen vermindert und zusätzliche nächtliche Eingriffe durchgeführt werden. Empower Healthcare wird gefördert vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Die Investitionskosten für Solaranlagen, Speichersysteme und Ausrüstung der Village Health Teams werden von Südwind und Environmental Alert übernommen.

Details zur Südwind-Muttertagsaktion unter: empower.suedwind.at/muttertagsaktion

Download: UN-Bericht “Trends in maternal mortality”

