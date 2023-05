Europaministerin Edtstadler würdigt herausragende Projekte & Initiativen mit dem Europa-Staatspreis 2023

Europa-Gala in den Wiener Sofiensälen als Bühne für die Verleihung der diesjährigen Europa-Staatspreise – Festrede zum Europatag durch Bundespräsident Van der Bellen

Wien (OTS) - Innovative Europa-Projekte in Österreich sichtbar machen und damit auch das Engagement zahlreicher Einzelpersonen und Organisationen in den Mittelpunkt rücken: Das möchte der Europa-Staatspreis erreichen, den Europaministerin Karoline Edtstadler am 9. Mai 2023 verliehen hat. „Ich möchte mich nicht nur bei den Preisträgerinnen und Preisträgern, sondern bei allen, die mit großem Engagement Initiativen und Projekte für die fünf Kategorien des Europa-Staatspreises eingereicht haben, herzlich bedanken. Ob in Schulen und Bildungseinrichtungen, in Österreichs Gemeinden und Regionen, bei grenzüberschreitenden Vorhaben oder in Form von Medienbeiträgen oder Kunstprojekten: Das Motto der EU ‚In Vielfalt geeint‘ spiegelt sich in all diesen Projekten und Initiativen auf beeindruckende Art und Weise wider. Dieses vielfältige Engagement bringt der Europa-Staatspreis heute auf die Bühne.“

Europaministerin Karoline Edtstadler konnte zur feierlichen Europa-Gala – in deren Rahmen Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Festrede anlässlich des Europatages hielt – über 200 hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft, Diplomatie, Kunst und Kultur, Medien, Verwaltung sowie Zivilgesellschaft in den Wiener Sofiensälen begrüßen. Durch die Veranstaltung führte als Moderator Roland Adrowitzer, der ehemalige Leiter des ORF-Korrespondentenbüros in Brüssel. Die musikalische Umrahmung gestaltete ein Streichquartett des Jugendorchesters der Europäischen Union (European Union Youth Orchestra, EUYO).

Europaministerin Edtstadler: „Werte verteidigen, Wohlstand sichern, Wandel gestalten“

„Der heutige Europatag erinnert an die Schuman-Erklärung aus dem Jahr 1950, in welcher der damalige französische Außenminister Robert Schuman die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorgeschlagen hat. Das war der Grundstein unserer Europäischen Union. Die damalige Vision der europäischen Integration und der friedlichen Zusammenarbeit könnte heute, angesichts immenser Herausforderungen für unseren Kontinent, aktueller nicht sein“, so die Europaministerin in ihren Eröffnungsworten. „Diese Vision gibt uns drei Aufgaben, ´3 Ws´, mit auf den Weg: Erstens müssen wir unsere europäischen Werte verteidigen – auf globaler Ebene, aber auch innerhalb der EU. Zweitens gilt es unseren Wohlstand zu sichern – etwa durch die Vervollständigung des Binnenmarktes und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere auch im Rahmen des heute beginnenden ´Europäischen Jahres der Kompetenzen´. Drittens sollten wir den Wandel positiv gestalten und die Veränderungen, welche die ökologische und digitale Transformation mit sich bringt, als Chancen für die Zukunft nutzen.“

„Es liegt an uns allen, die Zukunft Europas aktiv zu gestalten – nicht nur am Europatag, nicht nur in Brüssel oder Straßburg. Die zahlreichen Einreichungen zum Europa-Staatspreis 2023 zeigen beispielhaft, wie dies gelingen kann – durch Einsatz und Kreativität, durch ungewöhnliche Blickwinkel und innovative Vermittlungsformate, vor allem aber durch das großartige Engagement der Bürgerinnen und Bürger vor Ort“, betonte Edtstadler.

Bundespräsident Van der Bellen: „Das solide Fundament der europäischen Grundwerte gibt uns Sicherheit“

In seiner Festrede zum Europatag warnte Bundespräsident Alexander Van der Bellen davor, die Europäische Einheit als Selbstverständlichkeit zu sehen: „Es geht gerade ein Ruck durch die Welt. Ein Ruck in Richtung Abschottung, Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus, gespeist durch Angst und Unsicherheit. Immer öfter wird ernsthaft darüber geredet, Mauern zu bauen, Festungen zu errichten – und immer öfter hält Brüssel als Feindbild her.“

Den Preisträgerinnen und Preisträgern gratulierte Van der Bellen: „Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, wir brauchen ganz dringend solche Ideengeber wie Sie! Wir brauchen ganz dringend jene schöpferische Energie, mit der Sie ans Werk gehen. Sie stimmen mich zuversichtlich!“

Zum Schluss erinnerte der Bundespräsident an die gemeinsamen europäischen Werte: „Was uns Sicherheit gibt, ist das solide Fundament der europäischen Grundwerte, auf dem wir stehen: Freiheit, Demokratie, Gleichstellung, Rechtsstaatlichkeit und die Würde des Menschen.“

Die Preisträgerinnen und Preisträger in den fünf Kategorien des Europa-Staatspreises 2023

Eine hochkarätig besetzte, unabhängig agierende Fachjury wählte die Preisträgerinnen und Preisträger in den fünf Kategorien des Europa-Staatspreises 2023 aus: „Europa in der Gemeinde“, „Europa in der Bildung“, „Europa in Kunst & Kultur“, „Grenzenloses Europa“ sowie „Europa erklären“. Entscheidende Kriterien für die Auswahl waren insbesondere die Wirksamkeit der Projekte mit Blick auf das Erreichen neuer Zielgruppen sowie deren Nachhaltigkeit, Kreativität und Multiplikatoreffekte.

Kategorie „Europa in der Gemeinde“:

Projekt: „Digitale und Europäische Kompetenzen in Großsteinbach“

Projektverantwortliche: Diana und Christian Groß in Kooperation mit der Gemeinde Großsteinbach

Kinder und Jugendliche fit für die digitale Welt von morgen und fit für Europa machen – das war die gemeinsame Zielsetzung mehrerer Bildungseinrichtungen in der steirischen Gemeinde Großsteinbach. Vom Kindergarten bis zur Mittelschule wurde spielerisch digitales Wissen vermittelt und gleichzeitig das EU-Know-how ausgebaut, während Pädagoginnen und Pädagogen im Rahmen von Job Shadowings Erfahrungen in anderen EU-Staaten sammeln konnten.

Weitere Informationen





Kinder und Jugendliche fit für die digitale Welt von morgen und fit für Europa machen – das war die gemeinsame Zielsetzung mehrerer Bildungseinrichtungen in der steirischen Gemeinde Großsteinbach. Vom Kindergarten bis zur Mittelschule wurde spielerisch digitales Wissen vermittelt und gleichzeitig das EU-Know-how ausgebaut, während Pädagoginnen und Pädagogen im Rahmen von Job Shadowings Erfahrungen in anderen EU-Staaten sammeln konnten. Weitere Informationen Kategorie „Europa in der Bildung“:

Projekt: „Citizen Advice Project“

Projektverantwortlicher: Stephan Schweighofer

Ausgangspunkt für das in mehreren Bundesländern umgesetzte Projekt waren Überlegungen, wie die EU für Schülerinnen und Schüler greif- und erfahrbar werden kann. Mittels Workshops und der Design Thinking-Methode setzten sich die Jugendlichen mit Themen wie europäischen Werten, ihrer Identität als EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sowie Partizipation auseinander. Die Lösungsansätze wurden anschließend mit Politikerinnen und Politikern, Diplomatinnen und Diplomaten, Expertinnen und Experten sowie Studierenden in Fireside Chats diskutiert.

Weitere Informationen



Kategorie „Europa in Kunst & Kultur“:

Projekt: „StoryTelling:Europe!“

Projektverantwortliche: Brunnenpassage

Die Brunnenpassage produzierte mit „StoryTelling:Europe!“ 2022 ein Kunstprojekt, das transmedial und generationsübergreifend ein solidarisches und vielfältiges Europa am Beispiel des Wiener Brunnenmarktes darstellen sollte. Die Ausstellung „A‘Wiener Karavanserei“ und die mit Kindern sowie Marktstandlerinnen und -standlern ko-kreierten „StoryWalks“ legten den Fokus auf konkrete, persönliche Geschichten vom Brunnenmarkt, etwa in Form von Video-Porträts, Führungen, Hörstationen und einer Präsentation im Volkskundemuseum Wien.

Weitere Informationen



Kategorie „Grenzenloses Europa“:

Projekt: „#EUROPAgegenCovid19“

Projektverantwortliche: Das Team von #EUROPAgegenCovid19

Was kann der Verbreitung von Falschinformationen erfolgreich entgegengesetzt werden? Seit März 2020 hat sich „#EUROPAgegenCovid19“ als gemeinnützige, europäische Non-Profit-Initiative – getragen von zahlreichen Partner-Organisationen – für die faktenbasierte Bearbeitung von Aspekten rund um die Covid-19-Pandemie eingesetzt. Diverse Online-Formate und Kanäle wie Podcasts oder Webinare kamen zum Einsatz, um per Infotainment vor allem meinungsbildende Gruppen wie Jugendliche zu erreichen.

Weitere Informationen





Was kann der Verbreitung von Falschinformationen erfolgreich entgegengesetzt werden? Seit März 2020 hat sich „#EUROPAgegenCovid19“ als gemeinnützige, europäische Non-Profit-Initiative – getragen von zahlreichen Partner-Organisationen – für die faktenbasierte Bearbeitung von Aspekten rund um die Covid-19-Pandemie eingesetzt. Diverse Online-Formate und Kanäle wie Podcasts oder Webinare kamen zum Einsatz, um per Infotainment vor allem meinungsbildende Gruppen wie Jugendliche zu erreichen. Weitere Informationen Kategorie „Europa erklären“:

Projekt: „EU bist auch DU“

Projektverantwortliche: EUROPE DIRECT Kärnten

Ein Workshop der besonderen Art mit dem Titel „EU bist auch DU“ zielte im Juni 2022 im Haus „PRO Ausblick“ der Diakonie De La Tour in Kärnten darauf ab, einer Gruppe von Jugendlichen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen ein authentisches, aufklärendes Bild von Europa und der EU zu vermitteln. Die jungen Menschen näherten sich in kreativer Gruppenarbeit, unter Verwendung von Holzpuzzles und anderer Materialien, Themen wie gesunden Lebensmitteln und den Vorteilen der friedlichen Zusammenarbeit in Europa an. Die beiden, in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendreferat Kärnten umgesetzten Workshop-Tage gelten als Pilotprojekt und wurden von der Fachhochschule Kärnten wissenschaftlich begleitet.

Weitere Informationen





Über den Europa-Staatspreis:

Der Europa-Staatspreis wurde 2015 von der Bundesregierung anlässlich der 20-jährigen Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union geschaffen und 2023 zum siebenten Mal vergeben. Ziel ist die Würdigung von engagierten Menschen und spannenden Projekten, die zu einer offenen Auseinandersetzung über das gemeinsame Europa anregen und Bewusstsein für den europäischen Gedanken schaffen. Als eine wichtige Anerkennung für all jene, die zum Verständnis der EU in Österreich und zum Zusammenhalt in Europa beitragen, holt der Europa-Staatspreis die Personen, Organisationen und Institutionen hinter den Projekten vor den Vorhang.

Weitere Informationen zum Auswahlprozess der Projekte (nominierte Finalistinnen und Finalisten in den fünf Preis-Kategorien; Mitglieder der Fachjury) sowie allgemeine Informationen finden Sie auf der Europa-Staatspreis-Website.



Bilder von dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundeskanzleramts kostenfrei abrufbar.





Rückfragen & Kontakt:

Vera Pürerfellner

Pressesprecherin der Bundesministerin

+43 1 53 115 - 0

vera.puererfellner @ bka.gv.at

https://www.bundeskanzleramt.gv.at



Stephan Götz-Bruha

Sprecher des Bundespräsidenten

+43 1 53422 - 0

stephan.goetz-bruha @ hofburg.at

https://www.bundespraesident.at/



Bundespressedienst

Bundeskanzleramt Österreich

+43 1 53 115 - 0

bundespressedienst @ bka.gv.at

https://www.bundeskanzleramt.gv.at