Kämpfe im Sudan: Team der Caritas Österreich in Grenzregion im Einsatz

Caritas Mitarbeiter*innen aus Österreich sind seit Anfang Mai in Grenzregion zu Südsudan - Telefoninterviews/Videoschalten sind möglich. Caritas bittet um Spenden.

Wien (OTS) - Der Krieg im Sudan hat bereits zigtausende Menschen zur Flucht aus dem Land gezwungen. Seit dem Beginn der Auseinandersetzungen Mitte April befinden sich bereits mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht. „Alleine in den Südsudan sind bereits mehr als 40.000 Menschen geflohen“, sagt Thomas Preindl, der Teil des österreichischen Einsatzteams vor Ort in Malakal bzw. Renk auf südsudanesischer Seite der Grenze ist „Die Situation ist zunehmend angespannt. Es sind vor allem Menschen, die in Folge des Bürgerkrieges im Südsudan vor Jahren schon einmal flüchten mussten, die nun erneut verzweifelt Schutz suchen. Und sie flüchten in ein Gebiet, das auf der Welthungerskala schon jetzt im roten Bereich liegt.“ Die Caritas ist seit vielen Jahren in den angrenzenden Ländern des Sudans tätig und versorgt die ankommenden Geflüchteten in diesen Tagen mit dem Notwendigsten, das zum Überleben gebraucht wird: mit Essen, Trinken, mit Hygieneprodukten und einfachem, provisorischen Schutz vor Wind und Regenfällen. „Pro Tag erreichen wir mit unserer Hilfe mehrere hundert Menschen - vor allem Frauen und Kinder. Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort unterstützen wir sie auch dabei, auf südsudanesischer Seite der Grenze mit Transporten auf dem Wasserweg in Sicherheit zu kommen. Die Geflüchteten sind vielfach traumatisiert. Einigen wenigen ist es gelungen, das Nötigste zu packen. Die meisten jedoch stehen ohne Hab und Gut da, weil sie etwa die Stadt Khartum völlig überstürzt verlassen mussten.“

Aktuell befinden sich knapp 800.000 südsudanesische Flüchtlinge im Sudan. Davon lebt ein Viertel in Khartum, das direkt von den Kämpfen betroffen ist.

Die Mitarbeiter*innen der Caritas Österreich sind aktuell und noch bis Ende dieser Woche in Malakal und in der Grenzstadt Renk vor Ort und stehen auch für Interviewanfragen zur Verfügung.

Spenden sind auf www.caritas.at und wirhelfen.shop möglich.

