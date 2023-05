Kärntens große Bühne in Wien

Landesregierung lud zu Netzwerktreffen in STRABAG-Kunstforum – Komödienspiele Porcia sorgten für Unterhaltung – LH Kaiser: Kärnten präsentiert sich seinen Freundinnen und Freunden

Klagenfurt (OTS/LPD) - Von seiner kulturell und kulinarisch besten Seite präsentierte sich Kärnten gestern, Sonntag, bei der „Großen Bühne für Kärnten in Wien“ im Gironcoli-Kristall des Wiener STRABAG-Kunstforums. Der Einladung von Landeshauptmann Peter Kaiser zum traditionellen Netzwerktreffen folgten zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und dem öffentlichen Leben. Im Vorfeld der Veranstaltung gab es ein Zusammentreffen mit Vertreterinnen und Vertretern des „Club Carinthia“, dem „Kärntner Verein Edelweiß für Wien und Niederösterreich“ sowie dem Slowenischen Institut in Wien.

In seinen Grußworten betonte Kaiser, die „Große Bühne für Kärnten in Wien“ sei einer seiner Lieblingsveranstaltungen. „An diesem Abend präsentiert sich Kärnten seinen Freundinnen und Freunden auf künstlerische sowie herzliche Art und Weise. Unser Bundesland wird mit seinen positiven Kennzahlen damit auch international sichtbar: Mit sehr guten Arbeitsmarktdaten, einer starken Entwicklung im Industriebereich und einer Nachhaltigkeitskoalition, die sich bemüht, Kärnten auch in schwierigen Zeiten weiter nach vorne zu führen. Wir sind uns um die Verantwortung für unsere Kinder bewusst und ich freue mich ganz besonders, dass heute so viele junge Menschen den Weg hierher in den Gironcoli-Kristall gefunden haben“, so Kaiser. Er lud ebenso zu einem Besuch in die Ingeborg-Bachmann-Kuppel ein – eine begehbare Skulptur, die sich als Hommage an ihre Namensgeberin derzeit am Karlsplatz befindet. Kaisers Dank ging auch an „Hausherren“ Hans Peter Haselsteiner für die langjährige Unterstützung des Events.

Haselsteiner sprach von einem „beachtlichen Tag“ und begrüßte alle anwesenden Gäste herzlich, allen voran Landeshauptmann Peter Kaiser, LHStv.in Gaby Schaunig, Landtagspräsident Reinhart Rohr, Klubobmann Markus Malle in Vertretung von LHStv. Martin Gruber und Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Mit „Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär“ von Ferdinand Raimund begeisterte der Theaterwagen Porcia unter der Intendanz von Angelica Ladurner das Publikum vor Ort. Musikalisch begleitet wurde der stimmige Abend von Matakustix-Frontmann Matthias Ortner, Hannah Senfter und Edgar Unterkirchner. Mit allerlei Kärntner Köstlichkeiten verwöhnt wurden die zahlreichen Gäste beim anschließenden Empfang von Kathi und Hansi Schneeweiß aus Ebenthal, von Familie Klancnik vom Arlitscherhof und der Genossenschaftskäserei Kaslab'n Nockberge. Schülerinnen und Schüler der Kärntner Tourismusschule Villach übernahmen das Service. Moderiert wurde das Event von Ute Pichler.

Im Gironcoli-Kristall gesehen wurden unter anderen auch Bundesrätin Claudia Arpa, David Nusbaum, Botschafter bei der IAEA, der Sektionschef und Leiter der Kunst- und Kultursektion im Bundeskanzleramt Jürgen Meindl, die designierte Intendantin des Carinthischen Sommers Nadja Kayali, die Präsidentin der Komödienspiele Porcia, Andrea Samonigg-Mahrer, WKO-Präsident Harald Mahrer, Rapid-Präsident Alexander Wrabetz, die Künstlerinnen und Künstler Julia Cencig, Sandra Pires, Valentin Oman, Wolfgang Walkensteiner sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Kärntner Vereinen in Wien.

